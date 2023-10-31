Taylor Swift與印尼總統說流利中文？影片熱傳　小心AI Deepfake

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）與美國知名歌手Taylor Swift（又譯泰勒絲）近來各有一片段在網絡熱傳，且都是說出一口流利中文的片段，印尼政府10月26日發新聞稿澄清片段是AI製作的假影片，呼籲大眾勿信以為真。



這段在印尼網絡社區熱傳的假影片中，印尼總統佐科維多多用中文說道「我曾經是個商人長大，22年之久…… 我不喜歡事情變得更加複雜，我喜歡事情簡單且高效。」背景聲音還有觀眾的笑聲與拍掌聲。雖然部份講話內容的意思並不清楚，但可見他的口型配合其中文讀音，令人容易以為是真片段。

印尼政府26日表示，原片段來自2015年佐科維多多的發言，但之後遭人使用深度偽造（Deepfake）的人工智能（AI）技術編輯，試圖誤導民眾，呼籲不要亂在網絡散播惡作劇內容。

↓ 佐科維多多「說中文」片段 ↓

近來網絡上還有一段Taylor Swift「說中文」的片段熱傳，她在片內大談專輯製作與自己的音樂，如「現在我可以回去重新審視我的舊作品，我從他們所在的地方挖掘出那些歌曲，並聯繫了我喜歡的藝術家。」

片內Taylor Swift說話的口型同樣配合其所說內容。

↓ Taylor Swift「說中文」片段 ↓

據新聞網站The China Project指，片段是使用中國科技初創公司HeyGen的AI工具製作。

不少網民對此感到非常神奇，覺得很「真實」，也有網民認為這是令人害怕的事，利用科技製作假片段變得愈來愈容易。