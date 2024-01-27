王毅沙利文泰國會晤　同意中美元首保持經常聯繫　推進各領域交往

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅1月26日至27日在曼谷跟美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行新一輪會晤，中國外交部27日指，雙方同意共同落實「舊金山願景」，兩國元首將保持經常性的聯繫，推進中美各領域各層級交往。



根據中國外交部公布，兩人談到的議題包括中美關係、台海、中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

王毅稱今年是中美建交45周年，雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

王毅2024年1月26日至27日在曼谷跟沙利文舉行新一輪會晤（中國外交部）

近期啟動禁毒合作工作組

據中國外交部指，雙方同意共同落實「舊金山願景」，包括兩國元首將保持經常性的聯繫，對雙邊關係進行戰略引領，又會推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通渠道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制。

兩方也會繼續就中美關係指導原則開展討論，在近期啟動中美禁毒合作工作組，今年春天舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議，並採取進一步措施，擴大兩國人文交流。

2023年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市（又稱舊金山）會晤，中國外交部之後表示，舊金山應該成為穩定中美關係的新起點，雙方應當從舊金山再出發，打造新願景，進一步夯實中美關係的根基，中國官媒多次稱為「舊金山願景」。