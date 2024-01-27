拜登被指控「種族滅絕同謀」　美國法院召開聆訊

美國的人權組織和巴勒斯坦人上周五（26日）將美國聯邦政府多名領導人告上法庭，要求阻止美國 「成為以色列政府正在進行的種族滅絕的同謀」。



憲法權利中心（Center for Constitutional Rights，CCR）代表包括保衛兒童國際-巴勒斯坦（Defense for Children International - Palestine，DCIP）和法律援助會（Al-Haq）在內的組織對美國總統拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提出指控。

這些團體以及其加沙家庭遭受以色列攻擊和數十年佔領的原告人認為，美國違反了國內法和國際法，並違反了美國簽署的《滅絕種族罪公約》。

聆訊是在國際法院（ICJ）就南非指控以色列在加沙實施種族滅絕一案做出初步裁決幾小時後舉行的。國際法院認為，以色列必須「在其權力範圍內采取一切措施」防止種族滅絕。

美國一案的原告之一萊拉-哈達德（Laila El-Haddad）說，在國際法院作出裁決後，該組織「自豪而充滿希望地」走進法庭。

據CCR報道，在聆訊期間，法庭的現場直播一直處於滿員狀態，而在法庭外，支持者們則在街道上畫上了「拜登與種族滅絕同謀」和 「不向以色列提供炸彈」的字樣。

CCR 表示：「法庭將在適當的時候提供聆訊的錄音。」

AJ+ 的 Dena Takruri 報道說，在這場「史無前例」的聆訊上，一名從加沙拉法遠程作證的醫生告訴法庭，「目前在街頭分娩的情況非常普遍」。

在以色列軍隊無情的空中和地面襲擊的同時，加沙人近四個月來一直面臨著對加沙近乎全面的封鎖，以色列嚴重限制了援助物資的運送。大約九成的加沙居民現在經常至少一整天吃不上飯。

南非在國際法院提起的訴訟概述了以色列高級官員關於種族滅絕意圖的多次聲明。

儘管種族清洗的證據越來越多，拜登政府卻稱南非的指控「毫無根據」，並繼續在未經國會批準的情況下武裝以色列。

薩克拉門托河谷美國伊斯蘭關系委員會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）執行主任、另一位美籍巴勒斯坦人原告巴希姆-埃爾卡拉（Basim Elkarra）在聆訊上作證說：「我們的社區在（前總統特朗普）之後動員起來，務求讓拜登上台。」，「這很痛苦，傷害很深」。

原告計劃在聆訊後舉行新聞發布會。

CCR 執行主任文斯-沃倫（Vince Warren）說：「今天的庭審給我們的啟示是，我們正在加沙實時目睹一場種族屠殺的發生，儘管政府認為美國法院對此無能為力，但CCR和我們的當事人認為，美國法院當然可以而且絕對必須這樣做！」

本文轉載自Common Dreams，閱讀原文。