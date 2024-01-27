多國暫停資助聯合國巴勒斯坦難民機構　以色列：將阻其戰後活動

撰文：房伊媚 張顥庭
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聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）被指部份員工曾參與哈馬斯（Hamas）10月7日突襲後，美國1月26日宣布暫停向其提供資金後，加拿大、澳洲、意大利、英國及芬蘭相繼跟隨。以色列表示，將尋求制止UNRWA戰後在加沙展開業務。

以色列外長卡茨（Israel Katz）27日在社交平台X稱，他將致力爭取美國、歐盟及UNRWA其他主要捐助者支持；其中部份捐助者已在消息曝光後停止提供資金。

他又指，以色列多年來持續警告，UNRWA令難民問題長期存在，窒礙和平，並充當「哈馬斯在加沙的民間分支」。

聯合國機構12員工被指參與10月哈馬斯突襲　美國暫停額外資助

哈馬斯同日猛烈抨擊以方主張，並敦促聯合國及其他國際組織不要屈服於「威脅和勒索」。

巴勒斯坦解放組織（PLO）行政委員會秘書長謝赫（Hussein Al-Sheikh）指，部份國家決定停止支持UNRWA，帶來巨大政治及救濟風險，呼籲相關國家立即改變決定。

英國外交部同日稍後發聲明稱，對UNRWA工作人員參與突襲的指控感到震驚，決定暫停資助。芬蘭亦作同樣決定。

意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）稍早在X表示，意大利決定暫停向UNRWA提供資金，又指意大利部份盟友已作同樣決定。

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