內塔尼亞胡敦促卡塔爾向哈馬斯施壓　釋放加沙人質

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）指出，卡塔爾應該利用其對武裝組織哈馬斯的影響力，促使其釋放加沙人質。



內塔尼亞胡1月27日在記者會上表示，卡塔爾接待哈馬斯領導人，向哈馬斯提供資金，同時將自己定位為調解人，應揮發其影響力，協助帶回以色列人質。

「卡塔爾是哈馬斯的領導人的東道主，又資助哈馬斯，他們對哈馬斯有影響力。他們自稱是調停人，那麼請他們繼續施加壓力，把我們的人質帶回來。」

以色列電視台早23日播出一段相信是內塔尼亞胡的錄音，當中批評卡塔爾未盡力協助帶回以色列人質。內塔尼亞胡未有承認是否曾作出有關言論，只表示不會收回說過的任何一句話。

美國《華盛頓郵報》26日報道，中央情報局長伯恩斯（William Burns），28日將會在歐洲一個秘密地點，與卡塔爾、以色列、埃及等情報機構負責人，協商以色列與哈瑪斯停火談判，及釋放人質協議。