ICJ指以色列涉種族滅絕　多國歡迎裁決　內塔尼亞胡：無恥的指控

聯合國國際法院（International Court of Justice，ICJ）1月26日指示以色列須採取一切措施防止在加沙地帶（Gaza Strip）發生種族滅絕。各國對此裁決有不同反應。



南非2023年12月底向聯合國國際法院提出訴訟，指控以色列於加沙地帶實施種族滅絕。南非認為國際法庭的這裁決是「決定性的勝利」。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）希望這裁決能促成加沙停火。

巴勒斯坦自治政府則發聲明指，國際法院的決定發出一個重要警告，即任何國家都不可能凌駕法律之上，各國現在有明確的法律義務結束以色列對加沙巴勒斯坦人民的種族滅絕戰爭。

圖為2024年1月22日，從加沙地帶南部的拉法看到，以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯之間的戰鬥持續，以色列在汗尤尼斯進行地面軍事行動時硝煙處處。（Reuters）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在社交平台X寫道，他認為國際法院針對加沙遭受的非人道襲擊發布臨時禁令的決定很有價值，對此表示歡迎。

法國則打算向國際法院提交意見，其中將特別指出法國重視法庭考慮到種族滅絕罪的特殊嚴重性，這需要確定意圖。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在社交平台X上表示，西班牙歡迎國際法院的裁決，並呼籲各方執行法院頒布的臨時措施。

2023年11月2日，加沙北部賈巴利亞（Jabalia）難民營連日遭轟炸，大批民眾痛失家園及親人。（Reuters）

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）與歐盟委員會在聯合聲明中指，歐盟期待這些裁決得到全面、立即和有效的執行。

歐盟委員會26日發表聲明說，歐盟重申繼續支持聯合國主要司法機關國際法院。國際法院的判決對雙方具有約束力，雙方必須遵守。歐盟期待該判決全面、立即和有效的實施。

美國26日則重申，對以色列的 「種族滅絕 」指控是毫無根據的。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱南非對以色列在加沙犯下種族滅絕罪行的指控是無恥的指控。他稱剝奪以色列自衛基本權利的卑鄙企圖是對猶太國家的公然歧視。