以巴有望達成協議　停火2個月換釋放100人質

美國《紐約時報》1月27日報道，以美國為首的以巴衝突談判逐步取得進展，相信未來2周內可望達成協議，雙方將停火約2個月，以換取超過100名人質分階段獲釋。



報道指出，美方已將以色列和哈瑪斯過去10天的提議合併起草基本框架，28日將於巴黎進行協商，美國中情局長伯恩斯（William Burns）將參加會議。若談判取得足夠進展，總統拜登（Joe Biden）將派中東特使麥格克（Brett McGurk）前往中東協助敲定最終協議。

圖為1月27日，加沙地區，因戰火流離失所的居民正拿取救援物資。（Reuters）

報道引述官員表示，本次協議範圍更廣泛，第一階段將停火30天，哈瑪斯將釋放婦女、年長及受傷人質。期間雙方將制定第2階段細節，大致是再停火約30天，哈馬斯釋放被俘的以色列士兵和男性平民。至於釋放巴勒斯坦囚犯的人數比例則有待進一步協商。協議還將允許更多人道援助進入加沙。

雖然該協議並非以釋放所有人質換取永久停火，但仍能換取喘息空間。有官員認為，如果停戰兩個月，到時候很可能不會再以先前方式恢復戰爭，並且可為外交斡旋提供窗口，從而更廣泛地解決衝突。

目前仍有136名人質，包括6名美國籍公民被哈馬斯虜走，但是其中20多人已被推定死亡。