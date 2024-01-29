美國德州邊境對峙　特朗普籲派兵援助　俄羅斯：美國會內戰

美國聯邦政府與德州（Texas）在邊境移民問題的矛盾不斷升級，美國最高法院1月22日批准聯邦執法機構邊境巡邏隊，拆除德州用於阻止非法移民進入的鐵絲網，德州則調動國民警衛隊繼續修建和加固鐵絲網，雙方因此對峙。前總統特朗普（Donald Trump）籲派兵援助德州，俄羅斯則說美國或爆發內戰。



德州長阿博特（Greg Abbott）展開代號為「孤星行動」（Lone Star）的一系列部署，包括調動國民警衛隊阻止聯邦執法人員進入邊境地區。

特朗普呼籲各州派遣國民警衛隊到邊境援助德州。美國頻譜新聞（Spectrum News）26日稱，一些共和黨州長已表示支持阿博特，但暫未知他們是否會聽從特朗普的建議，派遣國民警衛隊前往邊境。

圖為2022年12月27日，一名來自委內瑞拉的5歲男童與家人來到美國邊境，嘗試尋求庇護。期間他在地上拿着一個美國隊長的玩偶玩耍。金屬圍欄的另一方，是正在執勤的美國民警衛隊（National Guard）成員。（Reuters）

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）26日則表示，非法移民危機或導致德州爆發一場「更具破壞性」的內戰。

梅德韋傑夫表示，建立「德克薩斯人民共和國」的可能性變得「愈來愈真實」，喬治亞州共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）就提出了「全國離婚」，讓共和黨領導的州脫離美國，與民主黨領導的州對立。

德克薩斯脫離運動被稱為「Texit」，社交媒體上有人開玩笑地表示普京「簽署了承認德克薩斯人民共和國獨立的法令」。