美國駐約旦「神秘基地」受襲 第22號塔「戰略價值＋部署」曝光
撰文：TVBS新聞網
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位於約旦東北部、靠近敘利亞及伊拉克邊界的美軍基地於1月28日遭無人機襲擊，導致美軍3死25傷，美國總統拜登（Joe Biden）將責任歸咎於伊朗武裝團體，矢言予以反擊。路透社指出，這處基地名為「第22號塔」（Tower 22），戰略位置優越，可能用於對抗伊朗支持的武裝分子，並監視ISIS餘黨。
報道指出，「第22號塔」的公開資訊甚少，目前僅知其包括後勤單位，駐有350名美國陸軍和空軍士兵。至於擁有何種類型武器、使用哪種防空系統，還有它究竟出了甚麼問題皆未知。
「第22號塔」靠近敘利亞境內駐有美軍的坦夫（Al-Tanf）基地，坦夫基地先前在打擊恐怖組織ISIS，並限制伊朗在敘利亞東部軍事集結發揮重要作用。「第22號塔」距離坦夫基地不遠，可能相互支援，同時也可能用於對抗該地區伊朗支持的武裝分子，並監視當地ISIS的殘餘勢力。
約旦軍隊是美國支援最多的外國軍隊之一，該國駐有數百名美國訓練員，是少數幾個固定與美軍進行大規模演習的地區盟友。自2011年敘利亞衝突爆發以來，美國已花費數億美元幫約旦建立名為「邊境安全計劃」（Border Security Programme）的監控系統，阻止來自敘利亞和伊拉克的武裝分子滲透。
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