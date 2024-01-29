佩洛西促FBI調查美國加沙戰爭抗議活動　暗示與俄有關

美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，在美國要求加沙地帶（Gaza Strip）停火的一些抗議活動，可能與俄羅斯有關聯，她認為聯邦調查局（FBI）應該對這些活動的資金進行調查。



美國一伊斯蘭教團體批評佩洛西在沒有提供證據的情況下，影射抗議加沙戰爭的人可能與俄羅斯有關，還要求FBI調查。

路透社報道，佩洛西1月28日接受一個訪問，被問及反對總統拜登（Joe Biden）的加沙戰爭政策的輿論，是否會在11月總統選舉中對民主黨不利。

佩洛西回應說：「他們呼籲停火是在傳達（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）的訊息，那是普京的訊息。毫無疑問，這與他（普京）直接相關，是他所希望看到的。」

佩洛西說：「我相信其中一些抗議者是自發的、是真誠的。我認為有一些抗議者是與俄羅斯有關聯的。他們的資金來源應該受到調查，我要求FBI對此進行調查。」

圖為2023年11月27日，一輛標有聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）標誌的貨車經拉法（Rafah）口岸離開加沙，進入埃及。（Reuters）

美國-伊斯蘭關係委員會（CAIR）駁斥佩洛西的言論，稱其為「未經證實的誹謗」，並指此類言論相當於把巴勒斯坦人非人化。

CAIR發言人伊布拉欣說：「在我們國家擁有如此巨大影響力一個人，竟然在未經證實的情況下，抹黑尋求結束對加沙地帶平民的屠殺和公正解決這場衝突者，這完全不可接受。」

CAIR全國執行主任尼哈德說，佩洛西的言論「呼應了我們國家在越南戰爭時期的一個現象，當時反對越戰者被指控為共產主義同情者，還受到FBI的騷擾」。

路透社未能立即聯繫到俄羅斯駐華盛頓大使館以尋求置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

