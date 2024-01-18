約旦為何乘機狂炸敘利亞？　牽扯中東多國積怨＋毒品帝國巨額交易

約旦1月18日空襲敘利亞南部地區，造成包括婦女兒童在內多人死亡。約旦官方未有即時回應有消息。然而



該報引述敘媒Sham F.M.報道稱，約旦空襲南部蘇韋達（Suwayda）阿爾曼鎮（Arman）的兩棟房屋，造成傷亡。

有在監察該省事態發展的敘利亞新聞門戶網站Suwayda24表示，隔晚同時發生的空襲，襲擊該省東南部靠近約旦邊境的、阿爾曼鎮的住宅區。這個媒體稱，這一輪襲擊中，2名兒童、5名婦女及3名男子死亡。不過報道並沒說明是約旦發動空襲。

以巴衝突圖為以軍2023年12月18日發布圖片，顯示以色列士兵在加沙地區執行任務。（Reuters）

以巴衝突外溢 約旦伺機出擊

以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯自10月7日開戰後，支持巴勒斯坦的敘利亞與以色列已互有攻擊。與此同時，本來自2017年起與約旦有關係趨緩迹象的敘利亞，勢頭看來有難以為繼的風險。

約旦1月4日對敘利亞境內疑有伊朗在背後支持的毒販的倉庫和藏身處進行空襲。而在2023年12月，約旦軍方稱，該國邊防部隊在邊境與試圖進入該國的敘利亞走私武裝分子激戰14小時。

圖為英國政府網站發布2023年3月28日發布的圖片，顯示2021年5月一批在土耳其一個倉庫檢獲的毒品Captagon。英政府指，這種高度成癮的安非他明在整個中東地區流行，其中全球80%的貨源產自敘利亞。（英國政府網站）

過去數月，約旦軍方與走私販在約敘邊境激戰。約旦致力於打擊流入該國的毒品Captagon（一種非法、成癮性的安非他命），約敘因此在邊境時有衝突。此外約旦空軍亦會空襲敘利亞南部城市德拉（Daraa）及蘇韋達以打擊毒販。

約旦軍方自2023年6月以來，多次稱擊落從敘利亞飛入該國的無人機。俄衛網1月5日稱，那些被擊落的無人機中部份用於運輸毒品和武器。

那些販毒組織配備火箭彈、地雷及其他武器，令多國執法人員頭痛。

圖為2015年2月5日，一架約旦皇家空軍飛機從空軍基地起飛，襲擊敘利亞拉卡（Raqqa）的恐怖組織ISIS的據點。。

多國宿怨與販毒利益交纏

約旦及其西方盟友將Captagon走私激增歸咎於總部位於黎巴嫩、伊朗支持的真主黨（Hezbollah），還有其他控制敘南大部份地區的親伊朗組織。

伊朗和真主黨駁斥，稱這種說法是西方針對伊朗盟友敘利亞的陰謀，敘利亞也否認參與毒品生產和走私。

伊敘邊境相距800公里，這兩個國家都被指是區內「毒品帝國」，兩國「出品」是海灣國家狂歡派對毒品的「貨源」，也是馬什里克（Mashreq，位於地中海和伊朗之間的阿拉伯國家）地區部份過勞的貨車司機們依賴的毒品。

西方緝毒官員稱，敘利亞已成為中東地區高達數十億美元毒品交易的主要地點，約旦是敘製安非他命運往海灣國家的重要過境路線。

敘利亞總統巴沙爾2023年5月19日出席阿拉伯國家聯盟峰會期間，會見沙特王儲穆罕默德。（Reuters）

約旦2023年當局查獲的毒品數量大幅增加，這被視為反映出敘利亞的經濟危機，而安非他命已成為重要的收入來源。

Captagon不僅被視為敘利亞帶來巨額收入，更是外交談判籌碼。敘利亞、約旦和伊拉克2023年5月同意成聯合小組，以打擊敘利亞的毒品生產以及在地區擴散。

半島電視台2023年5月9日稱，區內國家苦於毒品氾濫，所以巴沙爾（Bashar al-Assad）同意打擊販毒，看來他用來換取敘利亞重返阿拉伯國家聯盟（Arab League，簡稱阿盟）的條件。敘利亞總統巴沙爾2011年下令暴力鎮壓反政府示威者，敘國的阿盟成員國身份自此被褫奪。

敘利亞在2023年5月1日與約旦及伊拉克外長於約旦安曼開會時，同意查明國內毒品生產和走私的來源。