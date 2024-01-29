美軍以巴戰爭流下「第一滴血」　伊朗承認「盟友」施襲

位於約旦與敘利亞邊境的一個美軍基地1月28日受襲，3死34傷，這是以巴10月7日開戰以來首次有美軍陣亡。伊朗曾稱與事件無關，但在同日稍晚時分，一名伊朗情報機關官員稱，是他們的「盟友」組織策動襲擊。



路透社29日引述伊朗情報機關官員同日稱，與伊朗同一陣線的地區武裝組織會自行決定對「美國侵略者」作出反應。

名為哈提卜（Esmail Khatib）的官員在伊朗國營電視台發表上述言論時稱，用上「抵抗軸心」（Axis of Resistance）這一個詞。

「抵抗軸心」指的是一個鬆散的聯盟，其中包括哈馬斯以及該區的什葉派穆斯林武裝團體，這些團體曾與以色列及其西方盟友有軍事對抗。

伊朗曾否認涉案。伊朗駐聯合國代表團同日發聲明指，伊朗與美國基地無人機襲擊事件並無任何關聯。

伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）1月28日發聲明稱，該組織當日清晨以無人機襲擊4個軍事基地。圖為該組織發布片段截圖。（X @WarWatchs）

作為有伊朗在背後支持的強硬派武裝組織——伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）發聲明指對3處基地發動襲擊，其中一處與有美軍陣亡的基地的位置相符。

美國總統拜登（Joe Biden）回應事件時稱，無人機襲擊是伊朗支持的民兵所為，誓言美國會反擊。