以媒：以色列同意分階段休戰協議框架　卡塔爾將轉達哈馬斯

以色列多家媒體1月29日報道，以色列已同意新一輪以停火換取人質的協議框架。有報道指出，提案重點是暫停戰鬥45天，以換取第一階段35至40名人質獲釋。 每一名人質將換取約100至250名巴勒斯坦囚犯。 隨後將進入延長停火協議階段，預定以更高比例的巴勒斯坦囚犯，以換取每名以色列人質。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明，沒有否認以色列已同意協議框架，但表示「有關協議的報道不正確」，稱其中有部份條件以色列無法接受。以色列官員告訴《以色列時報》，以方持謹慎態度，前面的路還很長。

今次談判由以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）、美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani），以及埃及情報總局局長卡邁勒（Abbas Kamel）共同於巴黎參加。

由於哈馬斯和以色列拒絕面對面談判，因此埃及和卡塔爾方面事先與哈馬斯進行溝通，再由兩國代表再前往巴黎與以色列協商。

2024年1月29日，以色列特拉維夫有民眾堵路示威，要求盡快讓人質獲釋。（Reuters）

卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）同日證實，周末的談判取得良好進展。與會各方希望將框架提議轉達給哈馬斯，並讓他們積極和建設性地參與。

他未透露協議內容，但指會是更長時間的人道停火，一個解救更多人質、提供人道援助的機會。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）也稱，雙方「比以往任何時候都更接近」達成新的協議，美國保持謹慎樂觀的態度。