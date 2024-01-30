俄稱揮軍為阻烏克蘭種族滅絕　國際法院是否受理2月2日見分曉

撰文：許懿安
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國際法院（ICJ）2月2日會決定是否受理一宗案件，烏克蘭指控說，俄羅斯聲稱揮軍烏克蘭目的是防止種族滅絕，這是違反國際法。國際法院1月29日會宣布有關俄羅斯反對法院對其管轄權的裁決。

俄羅斯總統普京2022年2月24日下令俄軍開進烏克蘭數天後，烏克蘭在國際法院提起訴訟。

莫斯科的律師在9月份舉行聽證會上敦促法官駁回此案，稱基輔的法律論據有失公道。

基輔稱，俄羅斯稱入侵是為阻止烏東涉嫌對講俄語人士進行種族滅絕，此舉違反1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》。

烏克蘭稱，在2014年起政府軍與親俄武裝交戰的烏東地區，並無種族滅絕風險。

莫斯科稱烏克蘭利用該案件作為一個迂迴方式，尋求對俄羅斯整體軍事行動的合法性作出裁決。

聯合國國際法院（ICJ）2024年1月26日就南非指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕案作出裁決。圖為當天在法院門外高舉巴勒斯坦旗的示威者。（Reuters）

同一法院在26下令以色列採取行動，防止在加沙地區發生的種族滅絕行為，法院並未就案件核心議題裁決——即加沙是否已發生種族滅絕，但承認加沙平民應享有免受種族滅絕行為侵害的權利。

如果國際法院決定烏俄此案可繼續審理，聽取實體論據也可能需時數月。

國際法院31日還將裁決烏克蘭另一宗針對俄羅斯的案件，指控俄羅斯違反聯合國防止恐怖主義和反歧視公約，涉及2014年7月17日馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17航班在烏東被擊落，機上298人全部罹難。俄羅斯否認涉案。

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