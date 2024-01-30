國際法院裁決　專家：不會改變以軍行動　但可讓以色列頭痛

撰文：歐敬洛
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國際法院1月26日就以色列在加沙的軍事行動作出裁決，要求以色列採取臨時措施，在加沙地帶防止種族滅絕行為。美國猶太人媒體《Jewish Insider》分析指出，裁決不太可能改變以軍行動方式，但會讓以色列感到頭痛。

《Jewish Insider》1月29日報道，以色列對國際法院的裁決表達強烈不滿，更聲稱南非的指控是「反猶太主義請求」，相信裁決不太可能改變以軍行動方式。然而，報道引述專家指出裁決對以色列不利。

圖為1月26日，荷蘭海牙國際法院，以色列代表出席聆訊。（Reuters）

米斯加夫國家安全和猶太復國運動戰略研究所（Misgav Institute for Zionist Strategy & National Security）專家比頓（Raphael Bitton）表示，裁決雖然未有要求以色列停止軍事行動，也未有直接肯定以色列進行種族滅絕，但仍然要求以色列在1個月內提交報告。

「隨着時間推移，南非可以提出新要求，聲稱情況變得更糟，或以色列的報告錯誤。如此爭論其中一個結果，是法院會介入戰爭……這會對以色列的利益造成傷害，讓以色列在聽證會上筋疲力盡。」

比頓指出，若國際法院介入戰爭，會剝奪安全內閣和以色列國防軍的行動自由。

猶太人政策研究所（Jewish People Policy Institute）副主席、佩雷斯學術中心（Peres Academic Center）法學講師弗里德曼（Shuki Friedman）形容，現在的裁決有如球場上的黃牌：「哈馬斯確實做了可怕的事情，但在世界各國眼中，以色列仍然殺害了超過2.5萬名加沙人，這突顯了以色列行動的嚴重性。」

圖為1月26日，荷蘭海牙國際法院外，有巴勒斯坦支持者正在集會等候裁決。（Reuters）
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