國際法院就南非指控以色列種族滅絕案做出裁決︱附全文

當地時間1月26日，位於荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）就南非指控以色列在加沙地帶實施「種族滅絕」案作出裁決。該法院陪審團決定對以色列採取緊急措施，命令以色列在其權力範圍內採取一切措施防止種族滅絕，必須採取措施改善人道主義狀況。以色列必須在1個月內向法院提交報告。



裁決說，國際法院對該案具有管轄權，南非有資格向以色列提出種族滅絕指控。國際法院同時強調，加沙地帶衝突各方均受國際法約束。巴勒斯坦人是《防止及懲治滅絕種族罪公約》下受保護的群體。法院認為，針對以色列的指控符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》的規定，南非尋求的部份權利是合理的。

圖為1月26日，法官團在位於荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）就南非指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕案作出裁決。（Reuters）

對此判決，當地時間1月26日，南非總統府發表聲明稱，對聯合國國際法院決定對以色列採取「臨時措施」表示歡迎。

以色列總理內塔尼亞胡則表示，以色列將在「遵守國際法的同時繼續捍衛國家和人民」，該國將「繼續這場戰爭，直到絕對勝利」。

《華爾街日報》稱，國際法院的判決具有法律約束力，不得上訴，但該法院沒有辦法強制執行其判決。半島電視台26日評論稱，這是一項「有趣的判決」，法官們同意南非的大部份論點，但沒有同意南非要求採取的措施。

2023年12月29日，南非提交了一份長達84頁的訴狀，稱以色列違反聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》。

判決書全文如下：

聯合國國際法院（ICJ）就南非指控以色列在加沙地帶實施「種族滅絕」案1月26日裁決全文。（ICJ）

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