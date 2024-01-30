菲律賓兩任總統隔空交火　因修憲問題齟齬加深　兩大政治家族反目

菲律賓小馬可斯和杜特爾特兩大家族星期天（1月28日）分別在馬尼拉和達沃市舉行大規模集會爭取支持，顯示兩大家族的政治聯盟已然破裂。



總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在馬尼拉舉行的集會上，發起「新菲律賓」（Bagong Pilipinas）運動，為修改1987年憲法尋求民意支持。集會吸引約40萬人到場。

小馬可斯說：「我們身處一個複雜且不斷變化的世界，我們需要團結一致使國家更加強大，經濟更健康，孩子的未來更有保障。如果沒有共同目標的激勵，我們無法應對這些挑戰。」

菲律賓總統小馬可斯2023年12月17日在日本東京出席東盟-日本紀念峰會。（KAZUHIRO NOGI/Pool via REUTERS）

前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒、副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）短暫出現在小馬可斯的集會上，稱她領導的教育部門會「與所有其他政府機構一起推動新菲律賓運動」。隨後她飛往達沃市，與父親和弟弟一起參加反對派舉行的集會。

杜特爾特的小兒子、達沃市市長塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）在達沃市的集會上，指責小馬可斯「懶惰、缺乏同情心」，應該為當地的毒品和菲共叛亂問題負責。他也抨擊小馬可斯新增開放四個軍事基地給美軍使用。

薩拉・杜特爾特宣誓就任下一任菲律賓副總統，儀式在達沃舉行。菲律賓總統杜特爾特和當選總統小馬可斯2022年6月19日在儀式舉行期間合影。薩拉是杜特爾特的女兒。（Photo by Ezra Acayan/Getty Images）

他用宿霧語向支持者說：「他把政治放在第一位，而不是專注於工作……總統先生，如果你對國家沒有熱愛和抱負，那就辭職吧。」

杜特爾特在這場超過4萬人參加的集會上警告小馬可斯：「你可能會重複你父親的命運。」已故獨裁者馬可斯在1986年的「人民力量」革命中被趕下台，導致全家流亡夏威夷。

馬可斯家族和杜特爾特家族在2022年結盟，為小馬可斯和莎拉在當年的大選帶來壓倒性勝利，但他們現已出現分歧。

他們最新的分歧來自修憲。小馬可斯最近表示支持修改1987年憲法，以吸引更多外國投資，但杜特爾特公開反對修憲。

小馬可斯與拜登・美菲關係：美國總統拜登（右）與菲律賓總統小馬可斯（左）2023年5月1日在白宮會面。圖為兩人出席歡迎儀式後，走過白宫西柱廊（West Colonnade）前往橢圓形辦公室。（Reuters）

兩大家族將在選舉爭奪關鍵職位

批評者警告，修憲可能讓小馬可斯延長總統任期。菲律賓憲法限制總統任期六年，不得連任。

杜特爾特在最近的一次採訪中說：「我們的憲法很好……當我們心知肚明這是為了繼續掌權時，為什麼要讓自己頭痛呢？」

在明年的國會中期選舉和2028年總統競選之前，兩大家族都在鞏固各自的基本盤，並爭奪關鍵職位。

左翼並肩黨（Akbayan）主席戴維（Rafaela David）在一份聲明中說：「馬尼拉和達沃市的集會凸顯了一個令人痛苦的現實：統治精英之間的戰爭，只會進一步鞏固政治王朝和根深蒂固的上層利益，而忽視菲律賓民眾的迫切需要。」