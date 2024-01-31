以軍進攻加沙沒有盡頭　擊潰哈馬斯目標有可能實現？

加沙戰爭爆發至今超過百日，何時結束成為了近日國際關注的焦點。但包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和軍方高層在內的領導人仍強調繼續戰鬥，以軍的最終目標是什麼？有可能達成嗎？



自以色列進攻加沙以來，以軍的最終目標十分明確：鏟除哈馬斯，並解救所有被擄人質。讓哈馬斯繼續控制加沙是不可想像的，正如內塔尼亞胡一再強調，以色列在力爭「完全勝利」，只有軍事力量才能促使哈馬斯釋放人質。

「過去與哈馬斯達成協議僅有一個原因，他們明白他們可能要付出軍事代價。」一位以色列高級軍官表示。「這是壓力的效果。因此我們需要使用軍事力量，僅通過與他們談判是行不通的。」

圖為1月21日，以色列耶路撒冷，有示威者敦促政府解救被擄人質。（Reuters）

然而，以色列的軍事行動能否達成目標成為疑問。迫於國際壓力下，以軍已降低了軍事強度，避免巴勒斯坦死亡人數「誇張地上升」。在北部加沙被摧毀的地區，以軍撤出後，哈馬斯戰鬥人員已重新集結。

以色列前情報官員、巴勒斯坦事務專家米爾斯泰因（Michael Milshtein）表示，以色列面臨兩難境地：要麼與哈馬斯達成一個全面協議並撤軍，要麼就要全面推翻哈馬斯並征服整個加沙。

「當以離開了加沙，如果哈馬斯回來，以色列如何應對『後哈馬斯』？」米爾斯泰因問道：「如果每個以軍離開的地方都可以很容易恢復以前的狀態，那麼『勝利』又意味着什麼？」

與此同時，哈馬斯的三位最高領導人，辛瓦爾（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及伊薩（Marwan Issa）仍然在逃。

根據以軍估計，國防軍已擊殺死近1萬名哈馬斯戰鬥人員，佔總數的三分之一，其中17個戰鬥大隊已被擊潰，也就是不再作為有組織的軍事單位運作。米爾斯泰因認為，這代表哈馬斯正以更靈活的力量與以軍戰鬥，殲滅哈馬斯成為了游擊戰。

哈馬斯不再以大規模部隊正面與以軍衝突，而是分散成小組和小隊，使用狙擊、爆炸裝置，特別是火箭榴彈炮造成致命傷害。自以軍2023年10月底發起地面進攻以來，已有220名以色列士兵陣亡，超過1,000人受傷。雖然真實數字存疑，但已足夠讓以色列公眾感到痛苦，人們每天都要為陣亡者哀悼。

圖為1月30日，加沙地帶，人們正處理死亡的遺體。（Reuters）

對以色列來說，戰爭變得更加複雜，因為哈馬斯戰鬥人員和領導人正藏身於一個錯綜複雜的地下隧道系統中，以色列估計長度隧道超過500公里，超出了戰前以色列的情報評估。

以色列國防軍已將其在加沙的部署減少到兩個師，保留彈藥應對黎巴嫩真主黨及其他哈馬斯支持者可能的攻擊。一名以色列高級軍官表示：「這場戰爭還沒有結束，在可預見的未來，將以不同的水平在不同的區域繼續。」國防部長加蘭特表示，要完全達成軍事目標，可能需要數年的時間。

然而，在加沙被扣押超過130名的以色列人質等不了那麼久。這些人在戰時囚禁的惡劣條件下可能連幾個星期都無法生存，更不用說數年。

戰爭已經造成了毀滅性的影響。根據巴勒斯坦衛生當局數據，以軍空襲已造成超過2.6萬人死亡，85%的人口流離失所，大片土地變成廢墟，國際援助組織警告人道災難深刻。