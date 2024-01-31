哈馬斯正研究停火協議方案　內塔尼亞胡稱取勝前不撤出加沙

撰文：蕭通
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有消息指以色列已接受新一輪停火協議的框架提案，哈馬斯證實正研究該項分3階段的停火方案。不過，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於1月30日表示，雖然國際社會努力推動停火協議，但以色列在取得「全面勝利」前，不會釋放巴勒斯坦囚犯或從加沙地帶撤軍。

2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席的每周內閣會議。（Reuters）

消滅哈馬斯前不會釋放巴勒斯坦囚犯

內塔尼亞胡當天在約旦河西岸一個猶太人定居點發表講話，稱聽到有關停火協議的各種說法，「我想明確表示，如果沒有實現所有目標前，我們不會結束這場戰爭」。這些目標包括消滅哈馬斯、所有被扣押以色列人獲釋、保證加沙地帶不再對以色列構成威脅。

內塔尼亞胡表示，以色列不會從加沙地帶撤軍，也不會釋放數千名恐怖分子，「這根本不會發生」，唯一會發生的是徹底戰勝哈馬斯。

2021年6月28日，巴勒斯坦極端組織哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）與黎巴嫩國會議長（不在圖中）在黎巴嫩首都貝魯特會面。（Reuters）

哈馬斯稱對所有停火方案態度開放

哈馬斯政治局領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）同日發表聲明說，哈馬斯已收到一份來自法國巴黎的停火協議方案。哈馬斯的主要目標是以色列結束在加沙地帶的軍事行動，並確保以軍從這一地區全面撤出。哈馬斯將以此為基礎，在研究方案研究後予以答覆。 他又說，哈馬斯對於能夠結束以色列對加沙侵略的所有提議，均持開放態度。

另一方面，美國國家安全顧問沙利文（ Jake Sullivan）會見了當日到訪美國的卡塔爾官員，討論有關哈馬斯扣押人質的問題。

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