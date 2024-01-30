美媒：哈馬斯所用武器大部份來自以軍

以色列和西方情報顯示，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）在去年10月7日襲擊以色列和當前戰事中所用的武器，有很大一部分來自以色列。



《紐約時報》星期天（1月28日）報道，以色列警方顧問卡達什說，哈馬斯所用爆炸物的主要來源是以色列向加沙投放的未引爆彈藥。「他們正在拆開來自以色列的炸彈和炮彈，當然，其中很多都被再次利用，做成了爆炸物和火箭彈。」

武器專家說，通常會有大約10%的彈藥無法引爆，但以色列的未引爆炸彈比率可能更高。以軍的武器庫中包括美國和其他軍事強國早已停用的越戰時期導彈，據一名以色列情報官員說，其中一些導彈的故障率可能高達15%。

據以色列估計，過去3個多月來，以軍已對加沙進行至少2.2萬次襲擊，可能投擲數以萬計的彈藥，這意味着或許有數以千計的彈藥沒能引爆。如果一枚重約340公斤的炸彈如果未能引爆，就能製成數百枚導彈或火箭彈。

2024年1月25日在以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯衝突持續之際，武裝胡塞武裝追隨者在也門薩那（Sanaa）參加遊行期間舉起步槍，譴責美國率領針對胡塞武裝的襲擊，並表示支持加沙地帶巴勒斯坦人。（Reuters）

聯合國地雷行動處駐加沙負責人伯奇說，以哈戰爭後將留下數以萬計的啞彈，就像是給哈馬斯的免費禮物。

此外，哈馬斯也從以色列軍事基地盜竊武器。以色列去年年初的一份軍事報告指出，有數千發子彈和數百支槍支和手榴彈在守衛鬆懈的基地遭竊。

過去十幾年來，以色列對哈馬斯控制的加沙地帶實施嚴格封鎖，限制可用於製造武器的商品進口到加沙。嚴密的圍困和對加沙走私隧道的打擊，促使哈馬斯發展獨自製造武器的能力。如今，哈馬斯已經能夠鋸開重逾900公斤的炸彈彈頭，獲取炸藥並重新利用。

分析員指出，哈馬斯獲得武器裝備的最基本途徑是在國內製造，這只需要化學上的改進，基本可以做出任何想要的東西。

本文獲《聯合早報》授權轉載

