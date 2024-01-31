美國大選｜拜登佛州籌款　稱特朗普為「失敗者」

美國總統拜登（Joe Biden）在佛羅里達州舉行競選籌款活動，在前總統特朗普的主場對他發起挑戰。



彭博社報道，拜登星期二（1月30日）在佛州朱庇特（Jupiter）舉行的競選活動上強調必須保住白宮，並稱：「因為如果不這麼做的話，特朗普可能重新上台，頒布全國墮胎禁令、縮減醫療保健計劃，並利用政治暴力威脅破壞美國的民主體制。」

他對活動參與者說：「正是因為你們，特朗普才會成為落敗的總統。正是因為你們，我們才會讓他再次成為失敗者。」

特朗普是共和黨內領跑的總統候選人，2020年大選連任總統失敗後，他一直住在佛州的海湖莊園。報道稱，拜登星期二抵達棕櫚灘國際機場時，從停機坪上的「空軍一號」還能看到特朗普的「招牌飛機」。

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

自2016年特朗普贏得總統選舉以來，佛州已經嚴重右傾，拜登的競選團隊幾乎沒有跡象表明要在今年11月爭奪該州。不過拜登告訴捐款人，他自認可以拿下佛州。

另據法媒引述聯邦選舉委員會的數據報道，佛州人是拜登2020年競選活動的第四大捐款來源，也是特朗普當年競選活動的第三大捐款來源。

在邁阿密，長期為民主黨捐款的拜登勝利基金（Biden Victory Fund）全國財務主席科爾吉（Chris Korge）告訴支持者，這次活動籌集到了620萬美元，對單次籌款活動來說是一筆巨款。

法媒稱，拜登和民主黨在2023年的最後三個月裏籌集了9700萬美元。特朗普在第三季度籌集了4500萬美元，這組最新數據還不包括共和黨的籌款。

拜登在朱庇特說，特朗普和其支持者正在分裂國家。他重申自己的論點，即2024年大選事關美國民主。他也說，美國消費者對他的政府正在建設的經濟充滿信心，而特朗普也注意到了這一點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

