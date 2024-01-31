伊姆蘭汗官非纏身：涉外泄機密判囚10年　與妻貪腐判監14年

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）和妻子比比（Bushra Bibi）貪污罪名成立，被判處14年監禁。



法媒報道，巴基斯坦法院星期三（1月31日）對伊姆蘭汗和布殊拉·比比作出上述宣判。在此前一天，伊姆蘭汗在一起與泄露國家機密有關的案件中被判處10年監禁。

他所在的巴基斯坦自由黨（PTI）發言人對媒體說：「（這場宣判標誌着）我們的司法系統歷史上又一個悲哀的日子，它正在被瓦解。」

目前尚不清楚伊姆蘭汗的刑期會是連續執行還是同時執行。他的律師向證實，他與妻子布拉什一起被判刑，不過後者在整個審判過程中一直是還押候審狀態，尚未被捕。

兩人於2018年結婚，當時伊姆蘭汗還未當選總理。布拉什是一名信仰治療師，雙方在伊姆蘭汗向她尋求精神指引時相識，她很少在公眾面前露面。

圖為巴基斯坦前總理伊姆蘭汗於2023年3月17日在巴基斯坦拉合爾接受路透社採訪。（Reuters）

巴基斯坦2月8日舉行選舉

巴基斯坦下星期四（2月8日）舉行選舉。雖然伊姆蘭汗於2022年被趕下台後已不再是總理，但他和所在政黨仍是辯論的焦點。他因之前的貪污罪被禁止參選，PTI也遭到大規模鎮壓。

伊姆蘭汗去年5月首次被捕時，全國各地爆發騷亂，數以千計的支持者遭拘留。伊姆蘭汗稱，巴基斯坦軍方再美國支持的陰謀中策劃了他的下台。

他星期二被判10年監禁後在社媒平台X上發文呼籲支持者：「2月8日那天，你們要用選票對每一份不公予以還擊。」

他說：「告訴他們，我們不是可以用棍子驅趕的綿羊。」

另據彭博社的一項調查顯示，巴基斯坦金融專業人士認為，伊姆蘭汗是帶動巴基斯坦經濟復甦的首要人選，他在該國最大經紀公司的12名交易員、經濟師和分析師中排名最高。受訪者認為，他身為前半球明星的持久人氣是一個關鍵因素，而且從長遠來看，他將能推動以市場為重點的改革。