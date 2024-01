薩克斯Jeffrey Sachs：以色列躲不過國際法院的審判

人們很容易對國際法治產生懷疑。 國際法院(International Court of Justice,ICJ)剛剛認定以色列對巴勒斯坦人民實施了似是而非的種族滅絕,美國國務院就宣布:「我們仍然認為種族滅絕的指控毫無根據,並注意到法院在其裁決中並未做出種族滅絕的認定或呼籲停火......」

以色列領導人宣布此案是 「匪夷所思的 」(outrageous)和 「反猶太的」(antisemitic)。然而,國際法院的裁決及其未來一兩年的後續行動對以色列的風險是深遠的。 假如以色列拒絕接受《滅絕種族罪公約》,它在國際社會中的地位就會受到威脅。



作者:美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯(Jeffrey Sachs)



誠然,國際法院的臨時裁決本身並不會終結以色列在加沙的戰爭,或許也不會結束對巴勒斯坦人民的大規模屠殺。 裁決本身不會結束美國在以色列屠殺巴勒斯坦人中的同謀行為。 如果沒有美國提供彈藥和其他軍事支援,以色列就無法在加沙多打一天仗。

然而,這一裁決為以色列的未來倒數。若果以色列繼續逍遙法外,並發現自己在國際法院的最終裁決中被宣佈為種族滅絕者,以色列將成為一個被排斥的國家(pariah state)。 美國年輕人尤其會放棄美國對以色列的支援。以色列將完全孤立無援,受到全世界的譴責。

假如以色列拒絕接受《滅絕種族罪公約》,它在國際社會中的地位就會受到威脅,圖為海牙國際法庭。(Reuters)

聯合國193個國家的大多數政府已經對以色列的行為不屑一顧。 大多數人看到的是一個佔領巴勒斯坦鄰近領土長達57年(自1967年戰爭以來)的國家,一個蔑視聯合國安理會和聯合國大會數十次投票並不採取行動的國家,一個在被佔領土上公然非法安置70多萬以色列人的國家。

大多數聯合國成員國都清楚聽到許多以色列領導人對巴勒斯坦人民表達的深仇大恨。 例如,國際法院引用的以色列總統赫爾佐格指責所有加沙人民的聲明;他們清楚地瞭解當今以色列政府佔領巴勒斯坦並統治今天生活在以色列和巴勒斯坦的700萬巴勒斯坦穆斯林和基督徒的意圖。

南非之所以提起針對以色列的國際法院訴訟,部分原因是其知道謀殺性的種族隔離統治,而且她從以色列對巴勒斯坦人民的持續統治中看到了種族隔離統治。

迄今為止,以色列並沒有被全球輿論所嚇倒,因為她擁有核武器和救世主般的狂熱,最重要的是,她擁有美國的軍事、財政和公眾支援,包括美國在聯合國安理會和聯合國大會的投票權。

此外,美國和以色列還認為,美國向阿拉伯國家提供資金和武器系統將促使他們背棄巴勒斯坦人民。 以色列和美國的行為極端傲慢,認為軍事實力決定一切,金錢會說話。

是的,以色列的行為也是出於對巴勒斯坦人的恐懼,但這是對弱者、被征服者和流離失所者的霸道和毫無道理的恐懼。 通過承認一個獨立的巴勒斯坦國並與之和平相處,以色列將消除仇恨和屈辱,這種仇恨和屈辱會助長對哈馬斯的支持,從而減少導致以色列自身恐懼的威脅。

以色列急需這樣的領導人:擁護國際法而不是軍事力量,謙遜而不是傲慢,締造和平而不是殘暴。 薩克斯Jeffrey Sachs

儘管拜登政府仍然支持以色列,但筆者認為從長遠來看,美國不能也不會拯救以色列。(Reuters)

以色列人應該明白,從長遠來看,美國不能也不會拯救以色列。 她不會像美國 「拯救 」南越、1953年美英政變後的伊朗、2001年後的阿富汗、2003年美國推翻薩達姆(Saddam Hussein)後的伊拉克、2011年美國企圖推翻巴沙爾(Bashar al-Assad)後的敘利亞、2011年北約推翻卡達菲(Moammar Qaddafi )後的利比亞、2014年美國領導政變後的烏克蘭那樣拯救以色列。

美國的軍事力量在維持缺乏廣泛國際支援和合法性的政權方面毫無用處,甚至更糟。 美國厭倦了每一次誤入歧途的軍事冒險並繼續前行,如果以色列成為被唾棄和非法的國家,美國最終也會對以色列這樣做。

美國的金錢和武器系統也無法打動阿拉伯鄰國。 美國的財政慷慨已經走到盡頭。 美國的公共債務已經佔到國內生產總值的122.9%,而且還在迅速上升。 華盛頓特區對如何穩定美國預算尚未達成共識,但有一點是明確的:向外國提供大量支援將不會是交易的一部分。

儘管政治力量強大的軍工聯合體極力遊說,美國還是切斷了對烏克蘭的資助,這就是一個生動的例子。 即使獲得先進的美國武器系統也無法說服阿拉伯國家放棄建立巴勒斯坦國的事業。 無論如何,俄羅斯、伊朗、朝鮮、中國和其他先進武器系統在未來幾年的報價將極具競爭力,而且融資條件也會更好。

巴勒斯坦雖深受創傷,但將得到全世界的大力支援。(Reuters)

目前,以色列公眾強烈支援以色列在加沙的暴行和屠殺。 公眾被壓抑不住的恐懼、宗教狂熱和國家宣傳所籠罩。 以色列人普遍認為,阿拉伯國家勢必要摧毀以色列。 他們不在阿拉伯國家旅行,不知道也不瞭解這些鄰國社會的態度和政策。 他們不關注阿拉伯和伊斯蘭領導人呼籲在兩國解決方案基礎上實現和平的聲明,因為以色列的主流媒體與美國的主流媒體一樣,陷入了無休止的國家宣傳、讓人喪失理智的愛國主義和無休止的戰爭煽動之中。

納粹大屠殺給以色列社會造成了無法估量的創傷,它仍然是現代性的核心事實,也是世界任何地方每一個有歐洲血統的猶太家庭的記憶。 因此,如果世界最高法院最終裁定以色列本身現在已成為種族滅絕的實施者,這將動搖以色列社會的根基,並將破壞以色列與世界猶太人的社會契約。 在這個非常痛苦和非常可怕的階段,以色列輿論可能會開始重新考慮其目前的假設。

圖為2023年10月27日,猶太人在德國柏林集會,聲援被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯綁架的人士。(Reuters)

是的,儘管國際法院做出了裁決,但以色列的殺戮仍在繼續,只不過是在大大加強的法律和政治監督之下。 以色列的每一次冷血謀殺、每一次對醫院的轟炸、每一次對巴勒斯坦學校或大學的破壞、每一次拒絕向加沙人提供食物和水,都將被南非精湛的法律團隊,巴勒斯坦憲法權利與法律中心在內的全球法律機構一絲不苟地記錄下來。 這一切都將正式提交國際法院。

巴勒斯坦將在目前這場可怕的磨難中倖存下來,雖然深受創傷,但將得到全世界的大力支援。 相比之下,以色列的未來卻岌岌可危,因為它可能很快就會發現自己作為一個公然違反國際法的國家被國際社會驅逐。 以色列急需這樣的領導人:擁護國際法而不是軍事力量,謙遜而不是傲慢,締造和平而不是殘暴。 以色列——不亞於美國——必須認識到,使用軍事力量剝奪巴勒斯坦人民的正義和政治權利是徒勞無益的。

原文 "Israel Cannot Hide From the International Court of Justice"(29/1/2024)刊登於Common Dreams