國際法院要求以色列防止加沙種族滅絕　給華府敲響警鐘？

聯合國國際法院1月26日作出臨時裁決，指示以色列須採取一切措施防止加沙（Gaza）出現種族滅絕。英媒1月28日刊出評論文章指，裁決是給美國政府敲響警鐘。



人權律師、卡內基國際和平研究院研究員哈桑（Zaha Hassan）在《衛報》撰文指，裁決成為美國總統拜登（Joe Biden）必須注意的警號，為了避免遭指控是種族滅絕的共謀，美國須加強制止以色列。

文章指，美國官員稱他們沒有理由展開評估，因他們沒有看到任何證據表明可能正發生種族滅絕，一直不願意重新評估對以色列在加沙行動的無條件支持，如今國際法院的判決令拜登政府難以繼續無視。

哈桑稱美國有能力採取果斷行動改變以色列的行為，現在就必須領導安理會實現這目標，而不是阻止聯合國安理會要求以色列立即停火的決議，「必須暫停運送所有攻擊武器，而不是繞過國會向以色列輸送武器或繼續出售新軍機。」她主張隨着加沙地帶死亡人數不斷增加，美國失去作為規範者角色的信譽。

2024年1月18日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪北卡羅來納州（North Carolina）。（Reuters）

《新阿拉伯人報》（The New Arab）29日則指，從全球輿論、國際壓力和道德地位來看，華盛頓和歐洲各國政府會為國際法院的裁決付出代價，但從更實際角度來看，西方政府會否改變對以色列加沙行動的政策值得懷疑。

政治分析師拉巴尼（Mouin Rabbani）稱西方政府將面臨更大公眾和政治壓力，要求他們重新考慮對以色列進攻加沙的支持，尤其是物質支持，此還增加了法律風險和個人刑事責任的可能性。但他也預料華府不會轉變立場，「美國已宣稱南非提出的案件毫無根據，現在不會​​改變立場。」