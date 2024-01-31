俄羅斯指載烏戰俘軍機中彈　普京：美國愛國者導彈擊落

撰文：許懿安
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俄羅斯證實一架俄軍伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，全機罹難。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）繼26日指運輸機是被烏克蘭擊落後，31日稱擊落它的是美國愛國者導彈。

普京說專家已確認飛機是被擊落，以及是由美國愛國者導彈系統造成的。

他說烏克蘭向飛機發射2枚導彈。

俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）1月24日稱，飛機是遭3支導彈擊落。

俄羅斯證實該國一部伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機2024年1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，機上74人罹難。圖為25日，鏡頭下它在別爾哥羅德州雅布格諾沃村附近墜毀後的空難現場。這是俄羅斯調查委員會發布的影片截圖。（ Russian Investigative Committee/Handout via REUTERS）

普京說，跟烏克蘭一樣，俄羅斯也要求進行國際調查。

他說：「我們堅持進行國際調查。沒任何國際組織願意這樣做，」他補充說，俄羅斯正式要求進行這樣的調查。

圖為2024年1月25日，鏡頭下俄羅斯軍運輸機在別爾哥羅德州雅布格諾沃村（Yablonovo）附近墜毀的現場。這是俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）發布的影片截圖。（ Russian Investigative Committee/Handout via REUTERS）

俄羅斯稱，機上載有65名用來交換的烏克蘭戰俘，此外有6名機組人員和3名隨行人員。飛機當時將65人運往別爾哥羅德州進行換俘。但烏克蘭迄今既沒有證實也沒有否認擊落這架飛機，並要求俄羅斯提供上乘客身份的證據。

《烏克蘭真理報》24日一度引述國防部隊的消息人士稱，軍機被擊落是烏軍所為，報道指這架飛機正在向S-300防空系統運送導彈，而俄羅斯正在使用S-300炮擊烏克蘭東北部的哈爾科夫。

該報其後更改報道，指另有消息人士稱未能證實。

俄羅斯證實該國一部伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機2024年1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，機上74人罹難。圖為25日，鏡頭下俄羅斯軍運輸機在別爾哥羅德州雅布格諾沃村附近墜毀後的殘骸。這是俄羅斯調查委員會發布的影片截圖。（ Russian Investigative Committee/Handout via REUTERS）
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