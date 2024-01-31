俄羅斯指載烏戰俘軍機中彈　普京：美國愛國者導彈擊落

俄羅斯證實一架俄軍伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，全機罹難。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）繼26日指運輸機是被烏克蘭擊落後，31日稱擊落它的是美國愛國者導彈。



普京說專家已確認飛機是被擊落，以及是由美國愛國者導彈系統造成的。

他說烏克蘭向飛機發射2枚導彈。

俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）1月24日稱，飛機是遭3支導彈擊落。

俄羅斯證實該國一部伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機2024年1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，機上74人罹難。圖為25日，鏡頭下它在別爾哥羅德州雅布格諾沃村附近墜毀後的空難現場。這是俄羅斯調查委員會發布的影片截圖。（ Russian Investigative Committee/Handout via REUTERS）

普京說，跟烏克蘭一樣，俄羅斯也要求進行國際調查。

他說：「我們堅持進行國際調查。沒任何國際組織願意這樣做，」他補充說，俄羅斯正式要求進行這樣的調查。

圖為2024年1月25日，鏡頭下俄羅斯軍運輸機在別爾哥羅德州雅布格諾沃村（Yablonovo）附近墜毀的現場。這是俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）發布的影片截圖。（ Russian Investigative Committee/Handout via REUTERS）

俄羅斯稱，機上載有65名用來交換的烏克蘭戰俘，此外有6名機組人員和3名隨行人員。飛機當時將65人運往別爾哥羅德州進行換俘。但烏克蘭迄今既沒有證實也沒有否認擊落這架飛機，並要求俄羅斯提供上乘客身份的證據。

《烏克蘭真理報》24日一度引述國防部隊的消息人士稱，軍機被擊落是烏軍所為，報道指這架飛機正在向S-300防空系統運送導彈，而俄羅斯正在使用S-300炮擊烏克蘭東北部的哈爾科夫。

該報其後更改報道，指另有消息人士稱未能證實。