俄羅斯稱「有片為證」：軍機出事前載人　烏克蘭戰俘登機

俄羅斯證實該國一部伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，機上74人罹難。俄稱機上有65名原被載往當地換俘的烏克蘭戰俘，俄聯邦偵查委員會26日公布烏戰俘登上涉事運輸機的畫面。



俄聯邦偵查委員會26日稱在空域監視雷達的協助下，確定擊落運輸機的防空導彈來自哈爾科夫州（Kharkiv）利普齊鎮（Lyptsi，暫譯）。調查員在墜機毀現場採集到的物證，包括罹難被俘烏軍成員的身份證明文件。

烏克蘭本稱未能確定機上是否有烏克蘭戰俘。但英國廣播公司（BBC）25日引述烏克蘭軍事情報局代表尤索夫（Andriy Yusov）稱不排除機上有烏戰俘的可能性。

墜機：俄羅斯證實一架俄軍運輸機2024年1月24日在俄別爾哥羅德州墜毀，機上74人全部罹難。俄稱機上有65名原被載往別爾哥羅德州進行換俘的烏克蘭戰俘，俄聯邦偵查委員會26日公布烏克蘭戰俘登上涉事運輸機的畫面。（俄聯邦偵查委員會照片）

烏軍方代表26日與戰俘家屬交流，烏軍方稱在運輸機墜毀當天，確實有65名烏克蘭軍事人員原定被交換。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）說，關於墜毀飛機上載有哪些人士，目前烏方沒掌握可靠及全面的訊息。他指到目前為止，沒任何訊息能顯示飛機上可能載有的烏方人員人數有俄方所宣稱的那麼多。