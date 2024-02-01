英國政府提出新貿易措施　嘗試解決北愛爾蘭權力真空

英國政府1月31日提出後脫歐時代的貿易措施，包括取消在英國及北愛爾蘭之間加設關卡檢查貨物，以爭取解決北愛政府近兩年權力真空問題。



天空新聞（Sky News）及路透社報道，英國政府提出一份長達80頁的文件，內容有多項措施，包括修改《脫歐法》（EU (Withdrawal) Act），意味歐盟法律將不再自動適用於北愛爾蘭；另外亦廢除檢查來往英國及北愛之間的貨物、成立新的貿易組織、以及英國內閣每年在北愛舉行會議等。

北愛事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）形容，這是一份全面的協議，有助各方回應統一派就當地後脫歐問題的憂慮。他表示國會將於2月1日辯論該協議，同時呼籲北愛議會議員為當地民眾利益，合作結束權力真空困局。

新措施將影響首相辛偉誠（Rishi Sunak）與歐盟簽署的《溫莎框架》（Windsor Framework），但報道引述知情人士指，布魯塞爾方面一直知會談判情況，因此對方不會對此感到驚訝。

英國政府表示，外相卡梅倫（David Cameron）已就新協議與歐盟委員會副主席塞夫科維奇（Maros Sefcovic）通話，對方稱會詳細分析協議文本內容。