美國會職員：中國黑客入侵美國務院10個電郵帳戶　竊走6萬封郵件

美國國會一名工作人員向媒體透露，早前透過微軟（Microsoft）電郵系統竊密的中國黑客，從美​​國國務院帳戶竊取了數萬封電郵。



路透社9月27日報道，該名職員為共和黨籍參議員施密特（Eric Schmitt）工作，出席了國務院IT官員主持的簡報會。相關官員向國會議員證實，該部門有10 個不同帳戶被入侵，當中6萬封電子郵件被盜。

報道指出，這次黑客事件除令中美關係更為緊張，也令人關注微軟向美國政府提供服務的角色。

施密特出席簡報會後發聲明稱，要加強因應此類網路攻擊並加強防禦，包括檢討聯邦政府對單一供應商的依賴，將其視為潛在弱點。

對於今次報道，美國國務院暫未回應。

微軟和美國華府官員7月表示，有中國黑客組織自今年5月開始，入侵包括美國政府機構在內20多個組織的電郵。 根據此前消息，中國黑客竊取了美國政府數十萬封電郵，入侵的帳戶涉及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）、東亞和太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）等人。

不過，中國外交部多次批評美國政府抹黑，指對方「散布虛假信息、轉移視線」，美國才是「全球最大黑客帝國和網絡竊密者」。