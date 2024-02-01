美國男子弒父執斬首頭顱拍片　YouTube過6小時才刪除

美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）一名男子被控1月30日殺害父親後，在YouTube片段中展示死者被斬首頭顱，並批評總統拜登（Joe Biden）領導的政府。短片在平台長達6小時後，才被YouTube以違反有關暴力及血腥內容的政策移除，被瀏覽超過5,000次。疑兇已被法庭勒令不得保釋。



賓夕凡尼亞檢方指出，被告為32歲的Justin Mohn，他被指控犯有一級謀殺、虐待屍體，以及持有犯罪工具等罪名。

據指出，警方接到兇手母親的報案，上門發現疑兇68歲的父親陳屍浴室，屍體被斬首、現場大量血跡，浴缸裡有兩把刀。但兇手當時不在家中，當局出動國民警衛隊追捕，數小時後於160公里外將他捕獲。

涉嫌殺父及將其斬首的疑兇Justin Mohn，落網後於羈留設施被拍照。（Reuters）

兇徒殺人後在YouTube上載一段14分鐘的片段，他舉起一個用塑膠包裹的斬首頭顱，並說出父親的名字，稱對方會下地獄。他指父親任職聯邦政府逾20年，是國家的叛徒，「暴力是解決叛國罪的唯一解決辦法。」

他並在鏡頭前炮轟拜登政府，包括邊境及移民政策、財政支出、城市犯罪率等。他又號召網民殺害聯邦政府高官，稱提供100萬美元酬勞，對象包括聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）、司法部長加蘭（Merrick Garland）等。