民調：特朗普一旦定罪　53%受訪搖擺州選民「即棄」

根據彭博社與美國晨間諮詢公司（Morning Consult）的一項新調查，如果美國前總統特朗普（Donald Trump）被判有罪，那麼半數以上的搖擺州選民不會投票支持他。這對於這位在一些關鍵州支持率繼續領先總統拜登（Joe Biden）的共和黨領跑者來說是一個警示訊號。



1月31日公布的調查結果顯示，如果特朗普定罪，那麼在7個受到密切關注的戰場州，53%的選民將不願在大選中投票給特朗普；如果法院判他入獄，這比例將上升到55%。到目前為止，特朗普在4宗訴訟中受到91項刑事指控，助推他在共和黨初選中的優勢及其競選籌款活動，但1月31日公布的這項數據表明，法律紛爭對他在政治方面的幫助也是有限度的。

特朗普因定罪失去選民支持是他在民調中為數不多的弱項之一。除此之外，民調顯示，在潛在的特朗普-拜登總統大選對決中，特朗普的優勢有所擴大。在這7個至關重要的搖擺州，特朗普平均領先拜登6個百分點。

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

特朗普在前兩場共和黨初選中輕鬆獲勝，勢將在未來幾週勢鎖定共和黨提名。特朗普利用這些刑事指控將自己描繪成受害者，並指責檢察官有政治偏見。這激發共和黨基層選民對其競選的支持，也削弱挑戰者的支持率。佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已經退出競爭，美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）在艾奧瓦州（Iowa）和新罕布什爾州（New Hampshire）落敗後誓言會堅持到3月初。

彭博社/晨間諮詢公司的民調調查7個搖擺州的4956名登記選民，其中亞利桑那州（Arizona）800名、佐治亞州（Georgia）798名、密歇根州（Michigan）703名、內華達州（Nevada）457名、北卡羅來納州（North Carolina）706名、賓夕法尼亞州（Pennsylvania） 795名和威斯康星州（Wisconsin）697名。這些調查於1月16日至22日在網上進行。7個州的誤差幅度為正負1個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

