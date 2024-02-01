烏克蘭控俄羅斯資助烏東分離主義份子　國際法院駁回

聯合國最高法院1月31日駁回烏克蘭關於俄羅斯資助烏東分離主義的大部份指控，僅表示莫斯科未調查涉嫌違規行為。



根據聯合國網站，國際法院31日裁定，自2014年初烏東和克里米亞半島爆發戰事開展之後，俄羅斯與這兩個地區相關的行為分別違反《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》1項條款和《消除一切形式種族歧視國際公約》的2項條款，但對於其他有關違反這2項公約的指控，法院均予以駁回。

俄烏戰爭：2023年12月29日，烏克蘭基輔遇襲後冒煙（Reuters）

國際法院裁定，對於烏克蘭提供、被指犯下《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》第2條所列罪行的人員資訊，俄羅斯未採取行動以調查相關事實，因此違反這項公約第9條第1款規定的義務，即「締約國收到情報，獲悉實施或被指控實施第2條所述罪行的人可能身在其境內時，應按照國內法酌情採取措施，調查情報所述的事實」。

國際法院還裁定，2014年後，俄羅斯在克里米亞實行其自身的教育體制，此舉是針對使用烏克蘭語進行教學而為，這違反《消除一切形式種族歧視國際公約》第二條第一款及第五條第辰款規定的義務。

烏克蘭2017年1月16日向海牙的聯合國國際法院提起對俄訴訟。烏克蘭政府指控俄羅斯支持恐怖主義並向烏東部提供金錢、車輛和武器等，以及在克里米亞對克里米亞的韃靼人和烏克蘭人實施種族歧視。