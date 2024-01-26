俄烏戰爭｜特朗普還未勝選，烏克蘭已可能提前戰敗？

2024年的第一個月快要過去，烏克蘭等候良久的美國軍援還未有獲得通過的跡象。根據CNN最近的報道，部份前線烏軍大砲彈藥耗盡後只收到煙霧彈頂替，其火力比俄軍低上十倍。

愛沙尼亞官方消息亦指出俄羅斯一年已能生產數百萬發大砲彈藥，遠超歐盟的生產水平。歐盟去年曾承諾至本年春天會給予烏克蘭100萬發155毫米彈藥，但限期將至，至今歐盟只輸送了30萬發。

1月23日，「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）開了第十八輪會議，會後人們都發現這是該小組2022年組成以來美國首次沒有公布新一輪對烏軍援的一次。美國對上一次的對烏軍援出於去年12月，總值2.5億美元。但此刻美國拜登當局已經用盡了國會授權的對烏援助經費。

1月23日，基輔民眾在地鐵站躲避俄軍空襲。（Reuters）

至於歐盟去年底原訂通過的4年500億歐元援烏款項，最終雖然在匈牙利阻礙下未能成事，但預計在不久的將來將會以另一種方式落實。不過，歐盟的撥款主要用於財政上的援助，在軍事上並不能取代美國的地位。

同時，由於德國同法國在軍援烏克蘭的方式上有分歧，因此歐盟不止在實力上欠奉，在政治共識上也障礙重重。（德國偏好直接以國家名義軍援烏克蘭，法國則希望趁機建立歐盟整體的軍事機制統一支持烏克蘭，同時發展歐盟軍事上的自主性；德國依然擔心俄烏戰爭升級，否決了對烏克蘭提供較長程的飛彈，法國則沒有這方面的憂慮，踏入本年又向烏克蘭追加了同類飛彈。）

1月22日，新上任的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）訪問基輔，與澤連斯基見面。（Reuters）

本來，人們預期踏入新的一年後，美國國會的共和黨人和民主黨人將能就拜登去年10月提出的援烏綑綁法案達成共識。該法案綜合了600億美元的烏克蘭撥款，以及對以色列、台灣、太平洋地區的安全撥款，並追加美墨邊境應對移民潮的經費，同時按照共和黨的要求收緊移民政策。

這種提案可算是民主黨在移民政策上破天荒的讓步。在以往的兩黨談判中，民主黨對於任何收緊移民政策的交換條件往往是讓已經身在美國的一千多萬非法移民有合法途徑入籍。但這一次，面對美墨邊境史上最高的移民人數，拜登決定讓步不提這個條件，直接在收緊移民政策的問題上向共和黨讓步，收緊難民申請標準、縮減容許難民申請者在美工作的權力、在特定條件下關閉美墨邊境等等。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2023年12月12日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）舉行記者會。（Reuters）

不過，除了眾議院的共和黨激進派認為拜登讓步不足之餘，在共和黨總統初選中連贏兩州的「預定」候選人特朗普（Donald Trump）也表明反對共和黨人通過相關法案。

他在1月25日發表聲明指該法案「毫無意義」，解決邊境移民問題的「唯一希望」就是在11月的總統選舉中投票給他。近來密切同特朗普溝通的共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）也公開表明特朗普堅決反對該法案通過。

一直希望以援助烏克蘭擊敗俄羅斯作為其「政治遺產」的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）1月24日在一場共和黨閉門會議中就表示共和黨在這個烏克蘭撥款同邊境移民政策的綑綁法案中正處於一個「困境」：特朗普想借處於史上高峰的邊境難民問題作為其競選攻擊的主題，而他不想破壞特朗普的競選。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。（Reuters）

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）同一天也表示，與拜登達成協議將能讓拜登「假裝在為邊境做事」，但這並不能解決問題。

負責與民主黨人談判的俄克拉荷馬州共和黨參議員蘭克福德（James Lankford）承認，「有些在反對法案的人，是基於總統選舉政治問題，並不是真正在邊境發生的危機。」

向來支持烏克蘭的南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）則表示通過了邊境法案也不會影響總統選情。

從上述的政治風向轉變可見，特朗普的考慮是，如果此刻通過立法收緊邊境移民政策，導致大批湧到美墨邊境的移民人數減少，他將會失去以此議題猛攻拜登的着力點。

同時，更不用說的是，在美國援助斷絕之下，如果烏克蘭在美國大選前慘痛戰敗，這將會成為拜登的另一次「阿富汗撤軍」。此刻全國民望愈加落後特朗普的拜登，到時候就可能大敗收場。

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

近來，對於特朗普當選的可能，烏克蘭當局已經開始改口風，指出是特朗普執政期間改變了奧巴馬的政策，開始向烏克蘭提供標槍（Javalin）反坦克導彈，最終才讓烏克蘭在2022年2月普京發動戰爭之初抵往了俄軍，並寄望特朗普一上台發覺不能在「24小時內」說服普京之後將會以倍數於拜登的規模援助烏克蘭。

雖然人們都認為特朗普上台後會馬上拋棄烏克蘭，但特朗普始終是個朝令夕改的人物，充滿不確定性，我們也不能否定此等來自烏克蘭的超樂觀預期。問題是，從此刻美國的政治走向來看，恐怕烏克蘭未必有可能等到真相揭曉的那一天。