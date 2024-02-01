以色列證實向哈馬斯隧道注海水

以色列軍方首次公開承認，正在向加沙的地下隧道注海水，以摧毀哈馬斯武裝分子用來對以色列發動襲擊的龐大地下網絡。



以色列國防軍星期二（1月30日）發表聲明，證實了媒體早前的報道。聲明說，以軍開發了幾種向哈馬斯隧道注入高流量水的工具，但並非所有隧道都被淹沒，因為這個過程包括將管道和泵連接到豎井上，並不適合所有隧道。

它指出，在淹沒隧道前，以軍會進行檢查，包括對土壤和水系統進行分析，以確保地下水不受污染。

以哈衝突10月爆發之前，以軍就警告，哈馬斯的隧道構成了重大威脅。以軍對加沙發動地面攻勢並找到這些隧道的入口後，隧道的長度、深度和質量都令他們感到驚訝。隧道的某些段落大到足以讓卡車通過。

以軍也發現了一些地下密室，他們認為哈馬斯10月7日從以色列劫持人質到加沙後，將部份人質關押在這些密室中。

以色列高級國防官員上月估計，地下隧道長度在500到700多公里之間，並有近5700個單獨的豎井通向隧道。

去年12月，有報道稱以軍開始嘗試淹沒加沙北部的一些隧道。當時的聯合國巴勒斯坦人道主義協調員黑斯廷斯警告，這麼做「將對加沙本已脆弱的供水和污水基礎設施造成嚴重破壞」。

情報：以軍須要至少一年時間才能實現目標

以哈戰爭已進行了近四個多月。以色列一名軍事情報官員估計，以軍可能須要今年一整年或更長的時間才能實現在加沙的目標，這包括繳獲或銷毀彈藥和武器，以及使哈馬斯軍事基地和隧道癱瘓。

以色列總理內塔尼亞胡周二表明，儘管國際社會努力推動達成以巴停火協議，但以色列在取得全面勝利之前，不會從加沙撤軍。

哈馬斯政治局領導人哈尼亞周二發表聲明說，哈馬斯已收到一份來自法國巴黎的停火協議方案。哈馬斯的主要目標是結束以色列在加沙地帶的軍事行動並確保以軍從這一地區全面撤出，哈馬斯將以此為基礎，研究方案後予以答覆。哈尼亞說，哈馬斯對於能夠結束以色列對加沙地帶侵略的所有提議持「開放態度」。

2021年6月28日，巴勒斯坦極端組織哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）與黎巴嫩國會議長（不在圖中）於黎巴嫩首都貝魯特會面。（Reuters）

另一方面，聯合國多個組織，包括世界衛生組織、人權辦公室、兒童基金會和世界糧食計劃署的負責人周三（31日）發表聲明警告，取消對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的資助，將「給加沙人民帶來災難性後果」。

他們指出，扣住援助資金是「危險的，將導致加沙人道主義系統崩潰，造成深遠的人道和人權後果」。

聯合國的加沙人道主義和重建高級協調員卡格也說，沒有其他機構可以取代近東救濟工程處在加沙扮演的角色。

近東救濟工程處主要負責向生活在約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦難民提供救援，以及教育和醫療等服務。

以色列指近東救濟工程處多名職員參與10月7日哈馬斯對以色列的突襲後，以美國為首的多個國家紛紛暫停對該機構的資助。

以色列政府發言人利維周二進一步指控，近東救濟工程處10%的員工是哈馬斯或伊斯蘭聖戰組織的成員，但他沒有提供任何證據。

利維在視頻中說，近東救濟工程處不是一個中立組織，只是為哈馬斯提供掩護，除了大量僱用恐怖分子，讓哈馬斯利用其設施開展軍事活動，還依賴哈馬斯在加沙派發物資。

美國是近東救濟工程處的最大捐助者。美國常駐聯合國代表格林菲爾德周二說，在美國恢復對近東救濟工程處提供援助資金前，該機構須要做出根本改變。

本文獲《聯合早報》授權轉載

