伊拉克真主黨旅殺美軍後稱暫停攻擊　誰在害怕中東混戰升級？

被美國視為約旦美軍基地三死四十傷襲擊元凶的伊拉克親伊朗武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah），1月30日宣布暫停對於美軍區內目標的攻擊，聲言這只是暫時做法，警告美國不要進行惡意行動，並稱其決定是為了避免伊拉克政府陷於尷尬境地。

不過，在同一天，美國總統拜登（Joe Biden）表明他已經決定了如何回應1月28日約旦美軍基地的襲擊，指出伊朗要為事件負責，「他們正在向（攻擊美軍的組織）提供武器」。拜登強調，美國不想看到中東出現一場更大的戰爭。（伊朗已明確否認責任，並警告美方不要向伊朗境內或境外利益和國民發動攻擊。）

也是在同一天，美國國務部發言人表示，真主黨旅停止對美軍攻擊，不會影響美方回應攻擊的計劃。

1月30日，美國總統拜登表示他已經決定了如何回應1月28日約旦美軍基地的襲擊。（Reuters）

美國的卻步

由10月7日哈馬斯發動越境襲擊至今，主要來自伊拉克的親伊朗武裝組織已經向敘利亞和伊拉克（以及約旦）的不同美軍基地發動了至少165次攻擊。美軍回應次數不足10次。

這一方面顯示出已經在也門攻擊另一伊朗支持的胡塞武裝組織（Houthis）的拜登，實在不希望事態擴大，另一方面也顯示出美國保留其伊拉克駐軍的意圖－－在目前穆斯林世界因加沙戰爭反美民情激烈之際，伊拉克親伊朗政客正利用零星幾次美軍在該國的反擊，要求總理蘇達尼（Mohammed Shia' Al Sudani）趕走當地一共約2,500名美軍，蘇達尼1月27日已為此同美方開展了第一輪的撤軍談判。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia' Al Sudani）。（Reuters）

美軍留駐伊拉克，一直是該國的重要政治爭端之一，特別是在2020年1月特朗普政府在伊拉克擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）之後。拜登當局2021年已透過同意終止美軍在伊拉克的戰鬥任務來平息爭議，但由於將美國影響力逐出中東是伊朗的長遠戰略目標，驅逐美軍之論一直此起彼伏。

雖然分析普遍認為蘇達尼當局也不想輕易驅逐美軍，間接使伊朗在伊拉克的影響力進一步擴大，讓伊拉克變成伊朗的地緣政治棋子，但如果美軍大規模打擊伊拉克境內的親伊朗武裝目標，蘇達尼迫於民意和政治壓力將不得不加速推動美國撤軍。

圖為2020年1月4日，伊朗民眾展示伊斯蘭革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遺照。（Reuters）

伊朗的迴避

從另一個角度來看，真主黨旅雖然反美旗幟鮮明，是攻擊美軍基地的主力，但從其這次暫停攻擊的決定來看，其實真主黨旅跟同樣受伊朗支持的黎巴嫩真主黨一樣，並不想加沙戰爭的次生影響擴大，因此在攻擊美軍目標的同時，往往遵從一定程度的「點到即止」原則，正如有能力攻擊以色列全境的黎巴嫩真主黨打了四個月也把自己局限在以色列北部的一片邊境地帶一樣。

如果10月28日對於約旦美軍基地的致死襲擊果真是伊拉克真主黨旅所為，其為意外的機會並不低。正如我們從俄烏戰場所看到的一般，無人機攻擊的一個主要用途就是測試敵人的防空系統。真主黨旅此前已經對於離約旦美軍基地Tower 22約20公里外、位於敘利亞境內的坦夫基地（Al Tanf base）發動過襲擊，這次對於負責後物流的Tower 22發動無人機攻擊，可能就是試探美軍防空的行動一部份。

（根據美方說法，襲擊發生時剛好有另一架美軍無人機返回Tower 22基地，基地上的反無人機系統將來襲的無人機誤認為美方的無人機，才沒有把它攔截下來。）

伊拉克真主黨旅的旗幟。（Reuters）

在過去幾個月來針對美軍基地的攻擊中，真主黨旅以及其所屬統稱為「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」的武裝力量往往會主動「領功」承認責任，當中也包括一些破壞甚大的攻擊，例如本年1月20日針對伊拉克阿薩德空軍基地（Ain al-Asad air base）的導彈和火彈射擊，該次事件造成多名美軍輕傷、一位伊拉克士兵重傷，當時甚至有分析將這宗襲擊與2020年伊朗為報復蘇萊曼尼之死對同一空軍基地的攻擊相提並論（按：並無造成美軍死亡，特朗普也無加以報復）。

不過，這一次約旦美軍基地的致命襲擊之後，美方雖然將矛頭指向真主黨旅，各界也預設這是真主黨旅所為，但真主黨旅以至其他親伊朗武裝都沒有承認責任。伊拉克伊斯蘭抵抗組織在28日聲言攻擊了美軍多處目標，但其列出的目標中沒有一個是Tower 22。

由此可見，真主黨旅雖然不斷向美軍施壓，卻不願公開為擊殺美軍負上後果，某程度上承認了美軍喪命依然是一條紅線。

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛。（Reuters）

直至本文出街之時，美方還沒有為襲擊發動報復。即使美國國防部聲言真主黨旅暫停攻擊不會影響美軍報復計劃，但真主黨旅的決定無疑是一種善意表態，本身也不想升級局勢的拜登當局在發動報復之際必需將其列入考慮之中。

從今天的事態發展來看，其實美國拜登當局同伊朗，以及較受伊朗控制的伊拉克真主黨旅，都不希望約旦美軍基地受襲導致區內衝突升級。但在美方不能不報復之際，如何報復又不引致升級，就是一個大難題。畢竟，美國跟伊朗的關係，不像此前先後互相越境攻擊後平淡了的伊朗和巴勒斯坦一般。

在此刻的中東，除了以色列極右、哈馬斯強硬派，又或者因為紅海攻擊商船而變成伊斯蘭英雄的胡塞武裝之外，大概已沒有不害怕戰火擴大的勢力。但武力衝突有其內在邏輯，要阻止升級，並不是說要做就能做到。美國同伊朗都在試圖阻止衝突升級，但沒有任何一方能保證其努力會有收獲。