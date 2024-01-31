巴勒斯坦人遭種族滅絕　拜登被控共謀　美國法院會否「叫停」？

以巴戰爭10月7日爆發以來，拜登政府一直站在以色列一方，繞過國會批准對以色列售武、多番阻撓停火，稱必須打擊哈馬斯。有團體與個人已在美入稟控告，只是根據卡塔爾媒體1月25日的報道，受訪專家和律師對結果不太樂觀。



有份在美國入稟控告拜登和聯邦政府的巴勒斯坦人權組織Al-Haq總幹事賈巴林（Shawan Jabarin）稱如沒有美國的支持，以色列就不可能在加沙地帶發動戰爭。

卡塔爾半島電視台1月25日引述賈巴林接受其電話訪問內容。他說：

如沒美國的支持——軍事上、政治上——這樣的事情就不可能發生，美國並不是間接同謀。不，是直接（同謀）。他們正在幫助在加沙實施種族滅絕。 巴勒斯坦人權組織Al-Haq總幹事賈巴林

拜登和其他政府高層2023年年底遭入稟指控參與種族滅絕，將他們告上法庭的是Al-Haq、另外2個倡導團體以及受戰爭影響的巴人。賈巴林希望美聯邦法院做出對他們有利的裁決，並稱此案「史無前例」。

耶魯大學法學院法學教授哈撒韋（Oona Hathaway）稱她認為法院很有可能裁定這宗受到政治問題原則的限制。她說如法院不解決可能的違法行為，國會這樣做的可能性將非常渺茫。她也質疑聯邦法院是否會允許訴訟進入案情實質階段，即讓各方闡述其認為己方得值的論點。

哈撒韋認為訴訟是讓事件可見度提高的一部份，並確保立法者和美國民眾意識到，

美國——而不僅僅是以色列，有與這場衝突相關的潛在法律義務。 耶魯大學法學院法學教授哈撒韋

以巴衝突：以色到連日轟炸加沙北部賈巴利亞（Jabalia）難民營後，鏡頭在2023年11月2日拍下藏身一所聯合國學校的難民，滿臉徬徨與哀傷。（Reuters）

參與此案的組織之一憲法權利中心（Center for Constitutional Rights，CCR）的高級律師加拉格爾（Katherine Gallagher）稱美國是有能力影響一個面臨種族滅絕嚴重風險的國家，必須在其權力範圍內採取一切措施來防止種族滅絕發生，但該國沒這樣做：

相反，它[美國]為以色列正在進行的種族滅絕運動提供無條件的軍事支持、財政支持和外交掩護和支持。 憲法權利中心高級律師加拉格爾

加拉格爾稱，原告要求地區法院宣布美國違反防止種族滅絕的義務，還請求頒佈一項初步禁令，命令美國官員「在其權力範圍內採取一切措施」以履行其法律責任。她稱「這意味着切斷並停止對種族滅絕的軍事支持。」

美國總統拜登2024年1月23日在美國維珍尼亞州出席一場墮胎權運動活動，起初一切如，後來不止一名參加者在觀眾席大叫，多次打斷拜登講話。（Reuters）。

拜登政府已要求法院駁回。華府2023年12月提交的文件辯稱法院被要求「侵入政府政治部門的領域並違反憲法規定的權力分立」。內文稱，因外交政策是由行政部門而非法院決定的，訴訟「應因不可審理而被被駁回」。