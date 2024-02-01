農民之怒席捲歐洲　歐盟峰會場外示威者擲石縱火　警方施放催淚彈

撰文：成依華
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歐洲多國農民在2月1日發起示威，包括大批農民趁歐盟領導人1日在比利時布魯塞爾舉行峰會，到場外抗議，要求歐盟採取更多措施協助農民應付成本上升、廉價進口產品威脅等問題。部份人掟蛋、擲石及縱火，警察施放催淚彈，試圖驅散群眾。

比利時大型連鎖超市Colruyt表示，其3個配送中心遭示威的農民堵塞，令其供應鏈中斷。

法國總理：推措施助農民

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）1日表示，法國將把糧食自給自足的原則寫入法律，並會加強進口管制，希望緩解當地農民的不滿。

多國農民都在2月1日發起示威，除了比利時外，法國、希臘、葡萄牙等地也有出現抗議活動。

希臘農民2024年2月1日在塞薩洛尼基示威（REUTERS）

逾千拖拉機堵塞布魯塞爾

路透社1日報道，歐洲議會大樓外的廣場停滿農民駛來的拖拉機，部份農民展示橫額，有人縱火及燃放煙花，也有人投擲石塊、雞蛋。示威者試圖拆除大樓外的路障後，警方射水炮及催淚彈驅散。

各國領袖在歐洲理事會總部會面，大批防暴警衛在閘內列隊戒備。

歐洲農民示威浪潮蔓延　西班牙運輸業料每日損失千萬歐元比利時農民堵塞通往貨櫃港口道路　拖拉機停布魯塞爾市中心抗議法國農民拖拉機堵塞連接巴黎公路　要求政府協助紓困及提升競爭

警方估計，約有1,300架拖拉機堵塞布魯塞爾的主要道路，比利時、意大利、西班牙農民均有參與。

法國農民持續抗議數週後，當地政府放棄逐步減少農業柴油補貼的計劃，承諾提供更多援助，但示威並未平息，比利時、意大利、西班牙、葡萄牙等國亦爆發農民示威。

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