農民之怒席捲歐洲　歐盟峰會場外示威者擲石縱火　警方施放催淚彈

歐洲多國農民在2月1日發起示威，包括大批農民趁歐盟領導人1日在比利時布魯塞爾舉行峰會，到場外抗議，要求歐盟採取更多措施協助農民應付成本上升、廉價進口產品威脅等問題。部份人掟蛋、擲石及縱火，警察施放催淚彈，試圖驅散群眾。



比利時大型連鎖超市Colruyt表示，其3個配送中心遭示威的農民堵塞，令其供應鏈中斷。

法國總理：推措施助農民

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）1日表示，法國將把糧食自給自足的原則寫入法律，並會加強進口管制，希望緩解當地農民的不滿。

多國農民都在2月1日發起示威，除了比利時外，法國、希臘、葡萄牙等地也有出現抗議活動。

希臘農民2024年2月1日在塞薩洛尼基示威（REUTERS）

逾千拖拉機堵塞布魯塞爾

路透社1日報道，歐洲議會大樓外的廣場停滿農民駛來的拖拉機，部份農民展示橫額，有人縱火及燃放煙花，也有人投擲石塊、雞蛋。示威者試圖拆除大樓外的路障後，警方射水炮及催淚彈驅散。

各國領袖在歐洲理事會總部會面，大批防暴警衛在閘內列隊戒備。

警方估計，約有1,300架拖拉機堵塞布魯塞爾的主要道路，比利時、意大利、西班牙農民均有參與。

法國農民持續抗議數週後，當地政府放棄逐步減少農業柴油補貼的計劃，承諾提供更多援助，但示威並未平息，比利時、意大利、西班牙、葡萄牙等國亦爆發農民示威。