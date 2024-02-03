英國跨性別少女連中28刀身亡　兩未成年犯最少監禁20年

英國16歲跨性別少女布里安娜（Brianna Ghey）去年初遭一男一女連刺28刀致死案，曼徹斯特法院2月2日裁定，兩名未成年犯分別入獄20及22年，直到他們不再對公眾構成威脅為止。



天空新聞（Sky News）報道，當局首次披露兩名年僅16歲被告的名字，分別是詹金森（Scarlett Jenkinson）及拉德克里夫（Eddie Radcliffe）。他們行兇時只有15歲，檢察部門形容，兩人以獵刀殺害布里安娜，是瘋狂且兇猛的襲擊。

圖為布里安娜（Brianna Ghey）遺照。（Facebook）

法官Justice Yip下令詹金森及拉德克里夫需要至少監禁22及20年，指刑期雖然比成年人的同類判決較少，但對於年輕罪犯而言已經夠長。她強調，兩人何時獲釋不是在今天決定，而是將來交由假釋委員會判斷他們仍否威脅社會而定。

判詞提到，布里安娜遇害時只有16歲，原本有大好人生，惟現在已沒有人知道她可以得到的成就。

這宗血案發生在去年2月11日，布里安娜生理性別為男性，平常以女裝示人。她的遺體被兩名散步人士發現，當時面部朝下，身中28刀，頭、頸、胸、背均有刀傷。法官批評詹金森為了見到布里安娜驚恐的樣子而行兇，並在襲擊前兩天稱感到興奮，形容布里安娜遭殘忍殺害。