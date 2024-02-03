美國儼如對伊朗開戰　撞正南卡州初選　拜登順勢「火中抽水」？

駐約旦美軍基地1月28日遇襲後，美國總統拜登（Joe Biden）2月2日才下令向伊拉克及敘利亞的伊朗代理武裝組織發動報復式空襲，被指政敵特朗普斥為軟弱。拜登既須顯得牙呲必報，也須極力避免成為更大規模「中東戰爭」觸發點。



美軍位於敘利亞與約旦邊境一座軍事基地1月28日遭無人機攻擊，3人死亡，超過40人受傷。拜登遲遲不公布反制方案，被特朗普（Donald Trump）與黑利（Nikki Haley）等共和黨總統參選人拿來大做文章，也面對來自選民的壓力。

特朗普28日晚說：「這次針對美國、厚顏無恥的攻擊是拜登的軟弱和投降造成、另一個可怕和悲慘的後果。」黑利則說，自阿富汗到烏克蘭，伊朗從拜登身上嗅到軟弱的味道。但兩人也沒說明倘若自己在任，將如何回應這些事件。

受襲事件發生在南卡州初選快將舉行之際，對於拜登陣營來說，一切均須進一步計算。

美國共和黨總統參選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月27日在內華達州拉斯維加斯舉行共和黨黨團會議前舉行競選集會。（Reuters）

自巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列以來，拜登政府重視阻止加沙衝突在中東外溢。然而這次流血襲擊令拜登政府自認為別無選擇，只能強力回應——當然，美國此舉會被視為直接與伊朗開戰，惹來新一波反擊，拜登根本無法撇清。

美軍深入介入以巴戰爭，受襲其實是「意料之內的意外」，惟進行如此大規反擊，也很難不令人質疑，正在競選連任的拜登這個決定是有將選情因素計算在內。拜登陣營被視為在初選前這麼做，這種看似被動的順勢「抽水」，很有可能是「火中抽水」，隨時抽着火水。