波蘭總統克里米亞言論惹爭議　「補鑊」強調堅定支持烏克蘭

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）日前表示，不肯定烏克蘭能否重奪克里米亞（Crimea），有關言論隨即惹來批評。他在2月3日嘗試為事件降溫，重申對烏克蘭的堅定支持，並表明克里米亞是國際承認的烏克蘭領土。



路透社報道，烏克蘭被俄羅斯入侵後，波蘭一直支持基輔方面，並認為烏克蘭需要奪回所有領土，以阻止俄羅斯將來的侵略。

杜達2日接受一個YouTube頻道訪問，再次重申該立場，但被問到他是否相信烏克蘭可以有能力重奪克里米亞時，稱不肯定烏克蘭可以做到，不過覺得對方會收復烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）。

他表示，克里米亞半島是一個特別地方，亦是一個歷史理由。而由歷史來看，當地被俄羅斯控制多時。

杜達的言論惹來朝野及烏克蘭的批評，烏克蘭駐波蘭大使在社交平台X留言，強調克里米亞一直都是屬於烏克蘭，解放當地是共同工作及對自由世界的義務。波蘭政府最大派系公民聯盟（Civic Coalition）亦批評杜達的言論愚蠢。

飽受批評的杜達3日在X嘗試平息怒火，稱自己對俄羅斯殘忍侵略烏克蘭的立場及行動從來不變，指俄羅斯攻擊烏克蘭及佔領包括克里米亞在內的國際承認烏克蘭領土是罪行，波蘭會繼續與為爭取自由、主權和獨立的烏克蘭並肩，應對殘酷帝國主義的侵略。