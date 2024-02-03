14中企列入烏克蘭黑名單　新加坡專家：基輔向北京提出要求

俄烏戰爭即將邁入兩周年，據傳中國駐烏克蘭大使范先榮1月警告，基輔將14間中國企業列入黑名單，可能有損雙邊關係。



中俄外交軍事高層近期則頻密互動，中國防長董軍1月31日同俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）視像通話，是他2023年底履新後的首個公開活動。

受訪學者分析，烏克蘭黑名單有針對中國的意味，讓北京擔憂國際形象受損，也警惕未來會有更多與俄羅斯經商的中企被列入名單，成為西方考慮制裁的對象。但中國目前不會考慮懲罰烏克蘭，近期與俄羅斯互動熱絡，也與基輔黑名單無關。

路透社星期四（2月1日）引述兩名烏克蘭消息人士披露，范先榮1月在一場與烏克蘭政府高級官員的會議中，針對基輔將十餘間中企列入「戰爭國際贊助者」名單，警告這將帶給雙邊關係「消極影響」。

烏克蘭將全球48間企業列入「戰爭國際贊助者」名單，稱這些企業的經營活動間接為俄羅斯發動的戰爭提供支持。在這份無法律影響力的黑名單上，中國企業數量最多，達到14間，包括中石油、中石化、中海油等能源巨頭。

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）2023年12月25日在聖彼得堡與總統普京（Vladimir Putin）會面。（Reuters）

中國外交部發言人向路透社表示，堅決反對將中企列入相關名單，要求烏克蘭立即糾正錯誤，消除負面影響。

目前暫不清楚北京會否採取措施懲罰基輔。但上述消息人士表示，中國可能將此事與購買烏克蘭穀物掛鈎。

在俄烏戰爭爆發前，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，至今仍是其穀物、葵花籽油和鐵礦的重要購買國。基輔去年8月設立新黑海出口走廊，海運出口的三成輸往中國，包括食品、金屬、鐵礦。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時說，這起外交事件無疑會衝擊中國和烏克蘭的雙邊關係，但北京不會通過減少購糧懲罰基輔，因此舉無法達到政治外交目標；目前國際市場糧價高漲，基輔出口的糧食不缺買家。

李明江分析，烏克蘭目前希望以黑名單作為施壓工具，促使中國減少從俄羅斯購買能源，以動搖莫斯科戰爭經費。但北京基於經濟發展、工業製造對能源的龐大需求，不可能因基輔施壓而調整政策。

中國國家主席習近平1月30日在北京人民大會堂接受42位駐華大使遞交國書後發表集體講話。（新華社）

中烏傳出矛盾的同時，路透社1月26日引述烏克蘭總統外交顧問若夫克瓦（Ihor Zhovkva）透露，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）已邀請中國國家主席習近平，參加2月在瑞士舉行的烏克蘭問題和平峰會。

中國副外長孫衛東1月29日應約會見烏克蘭駐華大使里亞比金（Pavlo Riabikin），呼籲兩國放眼長遠、相互尊重，推動雙邊關係行穩致遠。

李明江研判，最新外交風波不會衝擊中國參與俄烏和平進程的作用。但習近平赴瑞士的可能性不大，因俄烏目前仍未展現希望以政治和平方式解決衝突的強烈意願，和平進程尚不明朗，和談條件也尚不具備。

另一方面，中俄關係開年以來持續熱絡。中俄外長1月10日通電話後，中國副外長馬朝旭1月30日在莫斯科會見俄外長拉夫羅夫，表示兩國政治互信不斷深化，各領域合作穩步推進，願同莫斯科加強戰略協作。

中國防長董軍1月31日則在在與俄羅斯防長紹伊古的視像通話中，呼籲中俄兩軍堅定應對全球挑戰，不斷提升戰略互信，持續拓展務實合作，為深化中俄全面戰略協作、維護全球安全穩定發揮更大作用。

李明江分析，中俄本月外交軍事高層互動頻繁，體現兩國緊密戰略夥伴關係的延續。中國防長新上任首場正式互動選擇俄羅斯已形成慣例，與烏克蘭黑名單並無直接關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

