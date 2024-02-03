烏克蘭指俄羅斯種族滅絕提控　國際法院部份受理

聯合國司法機關國際法院（ICJ）同意受理俄羅斯–烏克蘭種族滅絕案的其中一部份指控。



路透社報道，烏克蘭要求荷蘭海牙國際法院就烏克蘭有沒有在烏克蘭東部實施「種族滅絕」作出裁決，這是俄羅斯入侵烏克蘭的理由之一。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於2022年2月24日全面入侵烏克蘭的幾天後，基輔就把這宗案件提交至國際法院。

國際法院合議庭星期五（2月2日）以15比1的投票結果裁定，國際法庭將就烏克蘭是否如俄方指控的那樣，在烏東頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）犯下「種族滅絕罪」作出裁決。

俄烏戰爭：聯合國國際法院（ICJ）2024年2月2日裁定，將就烏克蘭是否在烏東犯下種族滅絕一案作出裁決。（Reuters）

由16名法官組成的國際法院合議庭，駁回了烏克蘭要求國際法院裁定俄羅斯入侵烏克蘭是否違反1948年《種族滅絕公約》的請求，但他們認為國際法院對這宗案件中的一小部份有管轄權。

16名法官將在過一段時間，就烏克蘭是否在烏東頓涅茨克和盧甘斯克實施種族滅絕作出裁決，這兩個地區現在被俄羅斯佔領。

烏克蘭巡迴大使科里涅維奇（Anton Korynevych）在國際法院對媒體說：「由國際法院裁定烏克蘭並沒如俄羅斯聯邦錯誤指控的那樣，犯下莫名的種族滅絕罪行，這是很重要的。」

他說，同樣重要的是，國際法院於2022年3月發布的一道緊急命令——要求俄羅斯立即停止在烏克蘭的軍事行動——依然有效。

雖然國際法院的裁決是最終裁決，而且具有法律約束力，但它無法確保裁決獲得執行，一些國家包括俄羅斯根本無視國際法院的裁決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

