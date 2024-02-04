美英空襲行動獲加澳等國支持　伊朗批評是「戰略錯誤」

美國及英國自2月3日再採取聯合行動，攻擊伊拉克及敘利亞境內目標，以報復親伊朗武裝組織襲擊駐約旦邊境的基地，及針對胡塞組織。攻擊獲加拿大、丹麥和澳洲等國家支持，伊朗則批評報復行動是「戰略錯誤」，令地區局勢更複雜。



這次是美軍一連兩日，對中東地區進行空襲。伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）2月3日批評美國侵犯兩國，又稱美軍連串空襲行動，令區內局勢更加複雜，更加難以達致政治解決。

伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）的辦公室3日稱，美國發動新一輪空襲，導致包括平民在內16人死亡，批評這次襲擊是美國的戰略錯誤，只會加劇該地區的緊張以及不穩定局勢。

圖為2月3日，一架戰機從航母升空，準備空襲也門目標。

美國和英國聯同多個國家發表聯合聲明，指行動獲加拿大、丹麥和澳洲等國家支持，對13個地點、共36目標進行攻擊。聲明指，行動針對胡塞武裝的武器庫、導彈系統、防空系統和雷達，目標是削弱胡塞武裝威脅全球貿易，以及威脅無辜海上人員的能力，強調會毫不猶豫捍衛海上航行自由和安全。

美國國防部長奧斯汀表示，行動是對胡塞武裝發出明確信息，如果不停止襲擊行動，將要承擔後果。