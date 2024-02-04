美軍大舉空襲伊敘境內伊朗目標：為何中東有美國駐軍與軍事基地？

美軍位於敘利亞與約旦邊境一座軍事基地1月28日遭無人機攻擊，美國2月2日大規模空襲伊拉克和敘利亞境內伊朗代理武裝組織目標作為報復。中東什麼地方可見美軍蹤影，他們在中東做什麼？



根據布朗大學（Brown University）沃森國際與公共事務研究所（Watson Institute for International and Public Affairs）提供的數據，自2001年以來，共有190萬至300萬美國士兵在阿富汗和伊拉克服役，其中逾半數人員不止一次被派駐在外。

美國在中東多個地區也有軍事基地。美國在中東最大的軍事基地位於卡塔爾，它是在1996年建立的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。

在過去數十年來，美國在中東各地建立基地，在高峰時期，如2011年，駐阿富汗美軍人數超過10萬，2007年駐伊拉克美軍人數超過16萬。儘管2021年美國從阿富汗撤軍後，駐中東美軍人數已減少很多，但仍有約3萬名美軍在區內多處駐守。自2023年10月7日以巴戰爭爆發以來，美國已臨時向中東增派數千名士兵。

目前巴林、科威特、沙特阿拉伯和阿聯酋也有美軍駐守，而敘利亞境內大約有900名美軍。

美軍3名士兵在約旦死於無人機襲擊後，其遺體2024年2月2日運回美國，總統拜登到場迎接。（Reuters）

美軍為何要到中東？

美軍有不同的原因駐守中東，除敘利亞外，這些國家的政府都已批准美軍駐守在境內。

在包括伊拉克和敘利亞在內的國家，美軍在境內打擊極端組織ISIS武裝份子，並為當地軍隊提供建議。但他們在過去幾年內受到伊朗支持的部隊的攻擊，美軍因此有採取行動。

約旦境內有數百名美國軍事培訓師，與本地軍隊全年舉行廣泛的演習。

在卡塔爾和阿聯酋，美國軍隊駐守是為安撫盟友、進行訓練、以及根據需要在區內的行動中執行任務。

美國有外國基地嗎？

美國境內沒外國軍事基地，但美國的盟友有時會派軍隊到美國參與訓練或與美軍一起工作。

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛。（Reuters）

美軍事基地常遭攻擊？

美軍基地是戒備森嚴的設施，設有防禦導彈或無人機的防空系統，設於卡塔爾、巴林、沙特阿拉伯、科威特等國家的基地通常不會受到攻擊。

自2023年10月7日以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的衝突爆發以來，美軍已遭到伊朗支持的民兵襲擊逾160次，約80人受傷。

位於約旦接近敘利亞邊境的美軍基地「第22號塔」（Tower 22）1月28日遭到有伊朗在背後支持的敘利亞和伊拉克武裝組織的無人機攻擊，3名美軍死亡，最少34名美軍受傷。

「第22號塔」基地離美軍的敘利亞坦夫基地（Al-Tanf base）大約20公里，是後者的重要物流後勤中心，在加沙戰爭爆發後角色更為重要。