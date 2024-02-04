Tesla一個多月來「問題頻生」　今次輪到風油軚失靈

美國家公路交通安全管理局（NHTSA）2月2日因應特斯拉車款被指出現動力輔助轉向（Power steering，俗稱「風油軚」）失靈問題，當局宣布將調查級別升級至工程分析。這是要求公司進行召回前必要的舉動。這已是特斯拉產品1個多月來第三次出現問題。



NHTSA針對這問題，正調查2023年款約33.4萬輛的Model 3和Model Y車款。一些車主稱無法轉動軚盤，其他人則報告說，需用大力氣才能轉動，迄今已累計到2,388宗投訴。當局2023年7月開始這問題作初步調查。

當局稱相關問題被指導致50多輛車拋錨，需召拖車處理。目前尚未清楚什麼零件必須被召回或更換，來解決這個問題。

特斯拉暫未就報道回應路透社的置評請求。

圖為路透社2024年1月8日拍攝的設計圖片，可見特斯拉（Tesla）標誌被置於電腦主機板之上。（Reuters）

2月2日，NHTSA稱由於儀表板（instrument panel）上一些警告燈太小，特斯拉宣布召回220萬輛電動車，幾乎是公司所美所售的全部電動車，比2023年12月13日那一次的規模更大。

NHTSA稱須召回的包括Tesla各種車型：Model S（ 2012至2023年）、Model X（2012至2023年）、Model 3（2017至2023年）、Model Y（2019至2024年）和2024年的Cyber​​truck。

圖為2023年5月22日，特斯拉（Tesla）Model 3汽車在美國加州長灘（Long Beach）的特斯拉工廠出售。（Reuters）

當局指出，煞車、停車和防鎖死煞車系統（ABS）警告燈的字體大小小於聯邦安全標準的要求。這可能會導致司機難以閱讀關鍵的安全資訊，增加撞車的風險。特斯拉已開始發布遠程升級（OTA），會在3月30日起通知用家。

NHTSA稱是在1月8日的例行安全合規審計中發現這問題。