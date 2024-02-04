日媒：中國企業研發費用持續攀升　已躍居第二位　從後追趕美國

當地時間1月31日，日媒《日本經濟新聞》報道指出，2022年，中國佔全球主要企業研發支出總額的比重達到20%左右，已經超越歐洲，位居第二位，僅次於美國。報道稱，隨着以華為為代表的的中國高科技公司增加研發成本，在美國和歐洲都對此情況瀰漫出一種警惕的情緒。



報道援引歐盟委員會在2023年年底公布的一份以全球2500家主要企業為對象的報告，這份報告指出，全球2022年的研發費用總額為1.25萬億歐元。而在這其中，中國佔據17.8％。按地區來看，中國超過了歐洲的17.5％，僅次於美國（42.1％）位居第二位。

要知道，僅僅還是在10年前2012年，中國的這一佔比僅有4.3％，但如今情況已經大不相同。即便是美國目前仍然位居第一位，但這十多年來的佔比一直維持在四成上下，差距已經被中國逐年趕上。

在這其中，最具代表性的中國企業便是華為，華為2022年投入了209億歐元進行研發，佔全年收入的25.1%，比2021年增加11個百分點，不僅在中國企業中排名第一，在全球企業中也位居第五。

圖為北京一間華為門市，照片攝於2023年8月30日。（Reuters）

特別是在美國政府持續對其進行無理打壓和遏制發展之際，華為依舊拿出銷售額一至兩成左右的費用來研發，範圍涵蓋通信、人工智能和半導體等前沿領域，10年累計投入的研發費用超過9773億元。

去年8月，華為在美國的三年晶片封鎖下低調推出新款5G手機，在美國引發強烈轟動。《華盛頓郵報》稱，這引發了美國政府的「憂慮」，他們擔心，美國實施的一系列制裁措施未能遏制中國技術進步。

除了華為以外，排名第二的騰訊和排名第三阿里巴巴，這類大型互聯網企業增加了以人工智能相關領域為主的投資。中國建築、中國中鐵等基礎建設巨頭以及上汽集團和比亞迪等車企也都名列前茅。

全長407公里、設計時速350公里的濟鄭高鐵全線開通運營。（新華社）

報道稱，在美國大舉投入研發資金的企業中，科技巨頭也是翹楚。從全球研發費用排名來看，美國企業包攬前四，依次是Alphabet、Meta、微軟和蘋果。此外，美國的大型製藥公司和車企也位居前列，行業分佈多元化。不過，與中國企業相比，美國企業的研發費用出現了增長放緩。

《日本經濟新聞》認為，中國企業的研發資金持續增長，其背後原因在於政府主導推進向戰略領域投入資金。中國政府提出，到2050年，要成為世界科技強國的目標，向半導體以及電動汽車等多領域廣泛投資，支持企業發展。

報道提到，因此，美歐對中國企業開始愈發警惕，歐盟委員會去年9月不顧德國等成員國的反對，執意對中國電動汽車啟動反補貼調查；美國政府也就從中國採購除尖端產品外的傳統半導體情況啟動調查。報道稱，隨着中國企業研發費用持續增加，競爭力不斷提高，美歐與中國之間的摩擦可能會進一步加劇。