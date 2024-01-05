中美團隊研發全球首個石墨烯半導體：速度比矽快10倍

中國及美國科研人員成功研發由石墨烯（graphene）製成的半導體，電子遷移率是採用傳統原料矽（Silicon）製成半導體的10倍，可大幅提升電子設備運作速度。他有徹底改變未來電腦計算、電子學，並為全新科技打開大門的潛力。



研究已於1月3日在《自然》（Nature）期刊發表。

由美國喬治亞理工學院物理學系教授德希爾（Walter de Heer）領導的研究團隊首先生產出一種外延石墨烯，並發現製作得當時，可與碳化矽（silicon carbide）產生化學鍵合，並表現半導體特性。他們隨後與天津大學合作，設法使石墨烯像矽的表現一樣好，甚至更好。

這款由石墨烯製成的半導體，是現時唯一可符合製作納米電子元件所需特性的二維半導體，電學特性遠優於目前正開發的任何其他二維半導體。這種材料使得利用電子的量子力學波特性成為可能，這對量子計算來說是必需的。

他稱若往後有新一代電子產品面世，並不令人意外。