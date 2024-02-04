收工可以不睇公事訊息？澳洲擬立法限制老闆非辦公時間聯絡職員

澳洲就業和勞資關係部長伯克（Tony Burke）星期天（2月4日）說，有關阻止老闆在放工後聯繫員工的新法律旨在限制員工無薪加班的時長，政府正在就擬議的改革諮詢商業團體。



彭博社報道，伯克告訴澳洲天空新聞，

在一些工作場所，人們實際上無薪工作了很長時間，他們被期望永遠隨叫隨到。

法國和西班牙等國家也制定了類似規定，禁止僱主在放工後聯繫員工。冠病大流行後，世界各地的企業都在努力應對靈活工作的增加。

伯克說：「我們非常清楚，僱主有合理的理由希望在工作時間之外聯繫到員工，我們必須確保這受到保護。」保護措施包括在輪班未滿時致電員工，或在放工後發送不需要立即回復的電子郵件。「要確保僱主不會對商業行為產生壓力，『哦，我會被罰款嗎？』」

但是，代表僱主的澳洲工業集團說，這項修正案是「憑空而來」的。

不少打工仔都認為，要捍衛下班私人時間，不欲在離開公司處理與工作場所有關的訊息。（示意圖／Getty Images）

澳洲工業集團（Australian Industry Group）行政總裁威洛克斯（Innes Willox）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「在這項立法可能通過之前，這一切不可能在5天內得到解決。」「這只是一個荒謬的框架，需要時間來解決這個問題。」

他說，如果有人在加班後沒有得到報酬，「這是一個問題，這種情況不應該發生」，但必須保持平衡。「當工作場所火警響起時，員工是否有權利不接聽電話？」

本文獲《聯合早報》授權轉載



【延伸閱讀】下班後也要開啟定位app？ 老闆稱不從會扣獎金員工憂私隱被侵犯（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【延伸閱讀】死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣（點圖放大瀏覽👇👇👇）