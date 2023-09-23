打工仔福音？男子長期下班後用微信處理工作　法院判公司付加班費

不少打工仔下班後仍經常面對需要用社交軟件就工作事宜溝通、處理的問題，有人認為這屬於變相加班，使其成為一個爭議性議題。早前，湖北武漢一名王姓男子就因長期在下班後使用微信處理工作，憤而將前公司告上法庭，要求支付加班費。最後，法院判決公司支付加班費，王男勝訴。



案情指，2021年5月，王男就職於某團購公司，雙方約定月薪為1.6萬元（人民幣．下同），每日工時為8小時。然而自入職起，王男就經常要使用微信回覆公司訊息，處理工作事務，除了回覆工作上的問題，有時甚至需要參加線上工作會議，會議時間可長可短，曾試過開會到凌晨2時。同年11月，雙方解除了勞動關係，由於發生勞動爭議，王男申請了勞動仲裁，並在今年3月將公司告上了武漢市洪山區法院，要求該公司支付延長工作時間加班工資，共計8萬餘元。

王男庭上自述，他離職前幾乎每天都處於24小時待命狀態，非工作時間也要用微信處理工作上的事情，工作到深更半夜是經常的事，公司不時會在半夜召開微信工作會議。他認為，微信加班已經嚴重影響了正常休息、生活，超過了合約約定的工作時間，公司應該要支付加班費。公司一方則辯稱，王是公司的管理人員，在工作群組溝通訊息屬於正常工作交流，且王接洽相關事務後，並不需要他親力親為，所以不存在加班行為，公司不應向其支付加班工資。

王男將公司告上了武漢市洪山區法院。（極目新聞）

經審理，法院認為，隨著經濟發展及網路技術的進步，勞工工作模式越來越靈活，可以透過電腦、手機隨時隨地提供勞動。對於利用微信等社交媒體進行工作的情形，如勞工在非工作時間使用社交媒體開展工作，已經超出一般簡單溝通的範疇，勞動者付出了實質勞動內容，明顯佔用了勞動者休息時間，應當認定為加班。案中，王男主張有延時加班，向法院提交了微信聊天記錄作為證據。從其提交的微信聊天記錄來看，王存在利用休息時間回覆工作相關問題，該回覆超出了簡單溝通範疇，需要王進行問題處理，應當認定其存在加班。

由於難以量化透過社交媒體加班的時長，全部時長認定加班有失公平。最後經過核算、綜合考慮王男的薪資狀況、職務要求、加班頻率、時長、內容等情況，今年7月，一審法院判決該公司向王男支付加班費5000元。公司不服，提起上訴。 近日，二審法院維持了原判。