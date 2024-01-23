全國首宗隱形加班案　員工下班覆工作短訊　公司被判賠付3萬元

今年北京市高級人民法院工作報告中，提到一宗利用微信等社交軟件工作牽出的「隱形加班」案件。針對網絡時代「隱形加班」現象，法院將下班後利用微信付出實質性勞動依法認定為加班，保障勞動者的「離線休息權」，成為全國首宗在裁判文書中明確「隱形加班」問題的案件。



在案中，原告李某起訴公司追討2019年12月21日至2020年12月11日的加班費。李某所主張的加班內容是其下班後，在微信或釘釘等軟件中與客戶或同事溝通交流付出的勞動，但公司認為這不屬於加班。

北京市第三中級人民法院審理後認為，李某在部分工作日下班時間及休息日利用社交媒體工作，已經超出簡單溝通的範疇，該工作內容具有周期性和固定性的特點，有別於臨時性、偶發性的一般溝通，體現了用人單位管理用工的特點，應當認定構成加班，據此判決某公司向李某支付加班費3萬元（人民幣，下同）。

該案判決提出「提供工作實質性」原則和「占用時間明顯性」原則作為對「隱形加班」問題的認定標準，順應了數字時代勞動形態的變化趨勢，切實保護勞動者的合法權益，入選「新時代推動法治進程2023年度十大案件」候選案例。