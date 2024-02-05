農民起義席捲全歐　綠色政策成罪魁禍首

農民生計困難源自大型農化、糧農公司、連鎖超市掌控產銷鏈所引發的產銷問題，捨棄綠政是再落入問題的沉痾。



作者：鄭傑憶，旅居意大利的台灣記者、社會學博士



向來行動遲緩的歐盟建制派未能一葉知秋，沒有從荷蘭經驗學到教訓，在缺少與農民溝通的情況下，徑行推動政策，直到農民之怒星火燎原，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）才與農民團體見面，表示應避免極端化的討論，允諾願意找出建設性的解決方案。

歐洲公路上沒有奔馳的汽車，排成長龍的拖拉機牛步前進，壯碩的身形像是上戰場的坦克。2024年一開春，德國農民繼續去年底的抗議，戰火迅速延燒到周邊國家，法國、西班牙、意大利、荷蘭、比利時、波蘭和羅馬尼亞的農民陸續開着拖拉機，上街宣泄不滿。

為了應對財政危機，德國政府在2023年底刪減農用柴油的稅賦減免，成為引爆農民怒火的導火線。波蘭和羅馬尼亞的農民從去年初開始，不斷抗議烏克蘭的過境穀物流入當地市場，拉低價格，對德國農民的苦感同身受。

法國農民則指責大盤商收購價格太低，在田野工作之外，還要填寫各式各樣冗長繁複的行政表格。意大利的抗議規模不算大，但和其他農友一樣批評國內政策之外，也把箭頭指向歐盟的「綠政」（Green Deal），抱怨其中的「農田到叉子」（farm to fork）和生物多樣性政策，是在扼殺農業和農村。

2024年2月2日，比利時阿連東克，農民用拖拉機封鎖了荷蘭邊境附近的一條高速公路並點火，抗議價格壓力、稅收和當局的綠色監管。(REUTERS)

1960年代起席捲全球的「綠色革命」推高農業產量、壓低價格，但仰賴化學肥料和農藥的生產方式，也導致土壤惡化和污染；密集養殖讓更多人吃到便宜的肉品，但也增加碳排放，牲畜的排泄物成了棘手的廢棄物。隨着氣候變化越演越烈，歐盟試圖減少農業的碳排放，推動更親環境和健康的食農體系，2020年公布的「農田到叉子」設下在2030年達到有機農業佔25%，農藥減半、肥料使用減少25%的目標。

理想很豐滿，現實很骨感，綠政一上路就遇到冠病疫情打亂全球供應鏈。經濟稍微恢復元氣後，2022年爆發俄烏戰爭，拉高能源價格，肥料、飼料也應聲高漲，農民咬牙苦撐，眼看利潤越來越微薄，甚至要做賠本生意。歐盟投入大筆預算補貼農業，但最新的共同農業政策（Common Agricultural Policy）規範必須輪耕、留有自然保育地，也讓農民覺得綁手綁腳，認為歐盟不食人間煙火，自毀歐洲農業的競爭力。

2024年2月2日，馬耳他弗洛裏亞納，農民駕駛拖拉機抗議歐洲農業政策。（Reuters）

約九成的法國人支持農民抗議，但許多人在採買時，抵擋不了價格的誘惑，選購更便宜的進口農產品。歐盟推動的農業轉型推高生產成本，但缺少配套的採購誘因，一些公家機關和學校的食堂吃不起昂貴的有機食材，儘管有心也無力支持辛苦生產的農民；盤商常常低價收購，讓農民血本無歸。農民也批評，歐盟一手對內設定高標準，一手向外簽署自由貿易協定，卻沒有要求進口農產品遵循同樣的規範，得以低價進入歐盟市場，造成不公平競爭。

有人呼籲延緩綠政施行，甚至必須取消。但鼓吹親農業和環保的團體指出，在一些農藥廠和大農團體的遊說下，綠政已經大幅灌水，削減農藥使用、減少密集養殖、管理新式基因改造技術、禁止有致癌疑慮的除草劑等措施，都被擱置或稀釋。輪耕、留有自然保育地等措施在今年初才剛剛施行，根本尚未發揮功效。

農民生計困難源自大型農化、糧農公司、連鎖超市掌控產銷鏈所引發的產銷問題，捨棄綠政是再度落入問題的沉痾，而不是解方。許多農民也願意轉型，但在兼顧環保之際，也要求顧及轉型的正義，平均合理分擔轉型成本和利潤。越來越多農民投入有機生產，但耗費更多心力獲取的高品質農產，卻常常得不到相應的價格回饋。一些農民的確陷入困境，需要歐盟更細緻的農業轉型規劃，但部分農民也淪為國際大糧商和農化公司的馬前卒，捍衛以生態和健康為代價的農業生產模式。

2024年2月1日在比利時布魯塞爾舉行歐盟高峰會當天，來自比利時和歐洲各國的農民就價格壓力、稅收和經濟問題示威，一名示威者向路障扔擲輪胎。(REUTERS)

極右派收割

荷蘭面積僅4萬多平方公里，卻是全球第二大的農產品出口國，密集養殖技術備受讚譽，但大量的牲畜排泄物污染了土壤和水源。行政法院在2019年裁定，荷蘭的氮排放量過高，必須立即削減。幾個月後，酪農（Dairy farming）才意識到，這項判決將全面翻轉他們的工作，但荷蘭政府已經如火如荼推出政策。當時的總理呂特（Mark Rutte）規劃在2030年減少一半的氮排放量，為了達標，許多酪農必須減少飼養的牲畜數量，甚或關門不養。

呂特的政策欲速則不達，成千上萬的酪農抗議政府斷了他們的生路。由上而下的強勢政策引發酪農強烈反彈，把極右派維爾德斯（Geert Wilders）推上浪尖。他領導的自由黨一邊批評環保轉型政策，一邊抨擊移民，終於贏得2023年大選。

向來行動遲緩的歐盟建制派未能一葉知秋，沒有從荷蘭經驗學到教訓，在缺少與農民溝通的情況下，徑行推動政策，直到農民之怒星火燎原，歐盟委員會主席馮德萊恩才與農民團體見面，表示應避免極端化的討論，允諾願意找出建設性的解決方案。

2024年2月1日，意大利米蘭附近的梅萊尼亞諾收費站，農民帶上一頭乳牛示威。(REUTERS)

歐洲議會選舉將在6月舉行，極右派早一步站在農民陣線，根植鄉土的農民常常是右派支持者，回歸傳統、捍衛土地的口號，很能打動他們的心。抗議現場有德國另類選擇黨（AfD）和法國國民聯盟（RN）的身影，意大利聯盟黨（Lega）尚未正式發聲，但支持者已經走上街頭；與聯盟黨聯合執政的極右意大利兄弟黨（FdI）則提早收編了重要的農民組織「農牧協會」（Coldiretti），暫時緩和對歐盟的攻擊。

但民粹政黨總需要一個敵人，農牧協會和意大利兄弟黨的農業部長洛洛布里吉達（Francesco Lollobrigida），打造一個稻草敵人——在實驗室培養的人工肉（lab-grown meat/Cultured meat），以捍衛傳統飲食之名，呼籲歐盟禁止人工肉。儘管歐盟並未批准人工肉販售，目前也沒有企業申請人工肉在歐盟上市，而且肉類並非地中海飲食主要的蛋白質來源；「無肉不歡」是第二次世界大戰後才被創造的傳統。

2023年春天的洪水淹沒意大利波河南部的重要糧倉羅馬涅（Romagna），意大利總理、意大利兄弟黨主席梅洛尼（Giorgia Meloni）和馮德萊恩搭着直升機勘災。九個月後，她們不再「高高在上」鳥瞰災區，有意連任歐盟委員會主席的馮德萊恩積極拉攏梅洛尼，允諾撥款120億歐元（約1012億港元）改善當地防洪建設。然而，許多損失慘重的農民連政府去年答應的補助款都還沒拿到，選舉支票很難收買人心，農民依舊怒火中燒。

本文獲聯合早報授權轉載

